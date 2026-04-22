《DJ Snake 維港電音盛典》門票售罄

新聞提供者

法國五月藝術節2026

22 4月, 2026, 22:05 CST

現加推少量門票  2026424早上10時起於Cityline公開發售

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 由法國五月藝術節呈獻的DJ Snake 維港電音盛典   法國五月藝術節 2026．中法電音交響》，將於2026年5月8日（星期五）假中環海濱活動空間盛大上演。這項本年度最具話題性的電子音樂盛事，自門票公開發售以來反應熱烈，於售票平台Cityline發售的門票已告售罄。大會今日（4月22日）宣布特別加推少量門票，並於本周五424日）早上10時起於Citylinehttps://shows.cityline.com/tc/2026/djsnakehk.html公開發售。

DJ Snake 維港電音盛典  

法國五月藝術節 2026．中法電音交響

日期： 

2026年5月8 日（星期五） 

地點： 

中環海濱活動空間 

當晚流程： 

晚上6時 – 觀眾入場  

晚上7時 – 暖場表演 

晚上8時 – 正式演出開始 

演出嘉賓： 

  • 法國電音代表人物DJ Snake
  • 特別嘉賓Higher Brothers（馬思唯、KnowKnowPSY.PMelo 
  • 三屆DMC中國區冠軍DJ Wordy  
  • 暖場嘉賓Cantomania成員DJ FabsabsDJ Steffunn 

 

票價（港幣）： 

  • 後區企位：港幣680  
  • 前區企位：港幣980  
  • VIP企位：港幣1,880（包含兩張飲品券及專屬入場通道） 

 

購票平台：

CitylineTrip.com携程Ticketflapuutix貓眼大麥PLVR

此外，以下票務平台現時仍有少量門票可供選購：Trip.com携程Ticketflapuutix貓眼大麥PLVR。門票數量有限，售完即止。

《DJ Snake 維港電音盛典》加推門票資訊與活動詳情，請瀏覽：

天機數碼及活動策劃有限公司

Facebook：www.facebook.com/OccasionsPR

Instagram：www.instagram.com/occasionsapac/

Threads：www.threads.com/@occasionsapac

法國五月藝術節

官方網站：www.frenchmay.com

Facebook：www.facebook.com/FrenchMayArtsFestival

X：www.x.com/lefrenchmay

Instagram：www.instagram.com/frenchmayartsfest/

-完-

如欲索取更多資訊及安排訪問，請聯絡： 

天機公關及推廣顧問有限公司  

劉小玉（Jade Liu） 

馮星兒（Kristy Fung） 

王慧敏（Stella Wong） 

電話：+852 3678 0135 

電話：+852 3678 0183 

電話：+852 3678 0123

電郵：[email protected]  

電郵：[email protected] 

電郵：[email protected]

SOURCE 法國五月藝術節2026

來自同一來源

法國五月藝術節及法國五月美食薈2026精彩節目揭曉

法國五月藝術節及法國五月美食薈2026精彩節目揭曉

法國五月藝術節（「法國五月」）及法國五月美食薈2026新聞發佈會，今日（15日）假香港文華東方酒店舉行，多位重量級嘉賓、政府官員及文化藝術界領袖親臨主禮，共同見證今屆豐富多元的節目陣容。...
維港旗艦電子音樂盛事 DJ Snake強勢壓陣

維港旗艦電子音樂盛事 DJ Snake強勢壓陣

本年度備受矚目的電子音樂盛事，完整演出陣容正式公布。國際頂尖電子音樂人DJ Snake將重磅登場，於2026年5月8日（星期五）在中環海濱活動空間領銜演出一場大型戶外音樂會，活動亦是法國五月藝術節2026首度呈獻的旗艦電子音樂盛事。 活動將雲集中國嘻哈與電子音樂界的重量級人馬，其中Higher...
此來源更多新聞稿

探索

音樂

音樂

娛樂

娛樂

相關題材的新聞稿