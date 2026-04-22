《DJ Snake 維港電音盛典》門票售罄

現加推少量門票 2026年4月24日早上10時起於Cityline公開發售

香港2026年4月22日 /美通社/ -- 由法國五月藝術節呈獻的《DJ Snake 維港電音盛典 法國五月藝術節 2026．中法電音交響》，將於2026年5月8日（星期五）假中環海濱活動空間盛大上演。這項本年度最具話題性的電子音樂盛事，自門票公開發售以來反應熱烈，於售票平台Cityline發售的門票已告售罄。大會今日（4月22日）宣布特別加推少量門票，並於本周五（4月24日）早上10時起於Cityline（https://shows.cityline.com/tc/2026/djsnakehk.html）公開發售。