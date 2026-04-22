《DJ Snake 維港電音盛典》門票售罄

新聞提供者法國五月藝術節2026
22 4月, 2026, 22:05 CST
現加推少量門票 2026年4月24日早上10時起於Cityline公開發售
香港2026年4月22日 /美通社/ -- 由法國五月藝術節呈獻的《DJ Snake 維港電音盛典 法國五月藝術節 2026．中法電音交響》，將於2026年5月8日（星期五）假中環海濱活動空間盛大上演。這項本年度最具話題性的電子音樂盛事，自門票公開發售以來反應熱烈，於售票平台Cityline發售的門票已告售罄。大會今日（4月22日）宣布特別加推少量門票，並於本周五（4月24日）早上10時起於Cityline（https://shows.cityline.com/tc/2026/djsnakehk.html）公開發售。
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DJ Snake 維港電音盛典
法國五月藝術節 2026．中法電音交響
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日期：
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2026年5月8 日（星期五）
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地點：
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中環海濱活動空間
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當晚流程：
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晚上6時 – 觀眾入場
晚上7時 – 暖場表演
晚上8時 – 正式演出開始
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演出嘉賓：
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票價（港幣）：
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購票平台：
此外，以下票務平台現時仍有少量門票可供選購：Trip.com、携程、Ticketflap、uutix、貓眼、大麥、PLVR。門票數量有限，售完即止。
《DJ Snake 維港電音盛典》加推門票資訊與活動詳情，請瀏覽：
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法國五月藝術節
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SOURCE 法國五月藝術節2026
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