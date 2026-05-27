2026年度邵逸夫獎得獎者名單公佈

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邵逸夫獎

27 5月, 2026, 17:45 CST

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 

天文學獎平均頒予

2026年度邵逸夫獎得獎者（由左至右）：天文學獎－野本憲一（Ken’ichi Nomoto）和斯坦福•伍斯利（Stanford Woosley）；生命科學與醫學獎－安妮•德尚（Anne Dejean）、戴宇閣（Hugues de Thé）和陳竺（Zhu Chen）；數學科學獎－伊曼紐爾•康德斯（Emmanuel Candès）和卡米洛•德•雷列斯（Camillo De Lellis）。
2026年度邵逸夫獎得獎者（由左至右）：天文學獎－野本憲一（Ken’ichi Nomoto）和斯坦福•伍斯利（Stanford Woosley）；生命科學與醫學獎－安妮•德尚（Anne Dejean）、戴宇閣（Hugues de Thé）和陳竺（Zhu Chen）；數學科學獎－伊曼紐爾•康德斯（Emmanuel Candès）和卡米洛•德•雷列斯（Camillo De Lellis）。

野本憲一（Ken'ichi Nomoto
日本東京大學榮休教授暨科維理宇宙物理學與數學研究所訪問資深科學家 及

斯坦福伍斯利（Stanford Woosley
美國加州大學聖塔克魯斯分校天文學及天體物理學教授

以表彰他們對恆星爆炸和元素起源的研究。

生命科學與醫學獎平均頒予

安妮德尚（Anne Dejean
法國巴斯德研究院榮休教授

戴宇閣（Hugues de Thé
法國法蘭西公學院細胞與分子腫瘤學講席教授 及

陳竺（Zhu Chen
中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授

以表彰他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子與細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，令這種疾病從最致命的癌症行列，轉變為治癒率最高的癌症之一。

數學科學獎平均頒予

伊曼紐爾康德斯（Emmanuel Candès
美國斯坦福大學巴納姆—西蒙斯數學與統計學講座教授  及

卡米洛雷列斯（Camillo De Lellis
美國普林斯頓高等研究院數學學院IBM馮諾依曼講座教授

以表彰他們在運用深刻數學分析技術解決重要應用方面取得的突破性貢獻：前者嚴謹地解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題；後者推動了幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究

邵逸夫獎基金會於今天5月27日星期三在香港舉行新聞發佈會，公佈以上七位科學家獲頒獎項。所有資料於香港時間15:30GMT 07:30www.shawprize.org網站上載。邵逸夫獎設有四個獎項，包括自二零零四年起頒發的天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎，以及將於二零二七年首次頒發的計算機科學獎。每年頒獎一次，每項獎金一百二十萬美元。今年為第二十三屆頒發，頒獎典禮日期將於稍後公佈。

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