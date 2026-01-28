邵逸夫獎歷史性增設計算機科學獎

該消息於2026年1月28日（星期三）假香港會議展覽中心舉行的新聞發佈會中公佈。現場吸引了過百位來自學界、傳媒及其他界別的人士出席。

在開幕致詞中，邵逸夫獎基金會主席陳偉文博士指出，科技正以前所未有的方式重塑當代生活，邵逸夫獎始終秉持初衷，致力於表彰推動人類進步的卓越成就。陳博士進一步表示，計算機科學充滿大膽且發人深省的問題，持續拓展人類思維界限，基金會特此增設第四個獎項類別，延續邵先生的創獎願景。

邵逸夫獎理事會主席暨評審委員會副主席楊綱凱教授強調，新獎項將沿用現有三大獎項的管治架構和遴選準則，獎金亦保持一致，每項為120萬美元。

前任香港科技大學校長陳繁昌教授獲邀擔任新獎項的籌劃委員會主席。他表示，非常榮幸能夠領導新獎項的籌備工作，並成功匯聚全球頂尖的專家加入團隊，攜手確立新獎項的範疇及執行準則。陳教授現為計算機科學獎遴選委員會委員。

基金會隨後邀請到美國加州大學柏克萊分校計算、數據科學與社會學院院長珍妮弗．蔡司（Jennifer Chayes）教授出任計算機科學獎遴選委員會主席一職，她專程來港出席是次新聞發佈會。蔡司教授表示，計算機科學與邵逸夫獎目前表彰的三個學科一樣，都是一門深厚的智識學科。該學科核心的科學屬性，與邵逸夫獎「表彰為人類謀福祉的基礎性突破」這一宗旨一脈相承。她誠意呼籲相關領域受邀的學術領袖積極提名心目中的最佳人選。獎項提名期為2026年9月至11月，首屆獲獎者名單將於2027年春季連同另外三個獎項得主一同公佈。

SOURCE 邵逸夫獎