優矩控股發佈2026年第一季度營運數據：戰略升級驅動多元增長，六大板塊構築全鏈路數字生態

北京和香港2026年6月16日 /美通社/ -- 優矩控股發佈2026年第一季度未經審核營運數據。依托多年深耕頭部互聯網生態的產業積澱，公司完成戰略迭代升級，正式確立「國內頭部互聯網全生態鏈深度合作夥伴」定位，並完成向「全鏈路數字生態運營集團」的跨越式升級。公司已搭建起六大業務板塊，以AI技術為核心驅動力，一季度多項主要經營指標表現優異。

線上營銷解決方案業務持續領跑，總賬單金額同比增長24%

在傳統基本盤線上營銷解決方案業務領域，一季度賬單規模達41億元，較去年同期增長24%。增長主要得益於與核心客戶的合作深化，以及對遊戲、金融服務、旅行、教育等多元化行業的積極拓展。期內同比新增合作客戶378家，客戶結構與業務多元化持續優化。

五大多元業務板塊全面發力，構築生態協同新格局

在穩固基本盤的同時，優矩控股系統佈局用戶增長、內容生態、出海服務及AI Token運營等賽道，各板塊均取得階段性成果：

用戶增長及創意素材一體化服務 ：依托百億級流量運營積澱與AI技術賦能，承接多品牌、多產品在全媒體渠道的廣告投放及創意素材生產業務。該業務人效優勢凸顯，同時持續推進組織能力再升級，團隊加速向提示詞訓練師、AI畫面訓練師等新型人才體系轉型，構建智能化運營壁壘。

：依托百億級流量運營積澱與AI技術賦能，承接多品牌、多產品在全媒體渠道的廣告投放及創意素材生產業務。該業務人效優勢凸顯，同時持續推進組織能力再升級，團隊加速向提示詞訓練師、AI畫面訓練師等新型人才體系轉型，構建智能化運營壁壘。 達人生態及本地生活一體化解決方案 ：該業務提供達人種草、品牌營銷、IP打造及直播全鏈路運營等一體化解決方案。自建達人中台有效優化成本結構，該業務扎根茶飲、餐飲、醫美等本地生活熱門賽道。

：該業務提供達人種草、品牌營銷、IP打造及直播全鏈路運營等一體化解決方案。自建達人中台有效優化成本結構，該業務扎根茶飲、餐飲、醫美等本地生活熱門賽道。 中小開發者流量變現優化服務 ：面向國內中小體量開發者，提供素材製作、投放及流量變現一站式方案，精準把握細分市場旺盛需求，建立差異化競爭優勢。

：面向國內中小體量開發者，提供素材製作、投放及流量變現一站式方案，精準把握細分市場旺盛需求，建立差異化競爭優勢。 出海業務運營商 ：系統構建商品出海、短劇出海及海外創意素材供應三大板塊，全球化佈局成為本季度增長亮點。 商品出海GMV突破人民幣1400萬元，同比增長199%，動銷率超80%，並拓展至亞馬遜、eBay等平台。 短劇出海板塊完成海外平台ChillShorts收購，並實現翻譯及配音AI工作流改造。一季度新增精品短劇超100部，新增下載量超20萬，未來將發展AI真人劇及本土獨家劇。 海外創意素材業務組建專屬團隊，為頭部互聯網平台定製出海營銷素材，助力客戶海外用戶高效增長。

：系統構建商品出海、短劇出海及海外創意素材供應三大板塊，全球化佈局成為本季度增長亮點。 AI Token運營及分銷服務：整合多模態AI Token資源，面向中小客戶提供低成本、高靈活度的AI Token服務。依托自研定制化營銷AI Agent，精準匹配垂直領域需求，提升服務適配性與實用性。

錨定長期價值，持續推動戰略升級落地

至此，優矩控股已構建起線上營銷解決方案、用戶增長、內容生態、出海服務及AI Token運營等協同聯動的六大業務版圖。展望未來，公司將持續加碼AI技術研發、深化內部業務協同、穩步推進全球化拓展，致力打造兼具成長性與盈利能力的全鏈路數字生態運營集團。

風險提示：上述營運數據未經審核且為根據本集團初步內部資料編製，尚未經本公司核數師審計或審閱，鑒於收集該等數據過程中可能存在各種不確定因素，該等營運數據與本公司將刊發之按年度或半年度經審核或未經審核綜合財務報表中之數字可能存在差異。因此，上述營運數據為初步性質，僅供投資者參考。本公司股東及有意投資者買賣本公司證券時務須謹慎行事，並避免不恰當地依賴該等數據。如有任何疑問，本公司股東及有意投資者應尋求專業人士或財務顧問之專業意見。

SOURCE 優矩控股