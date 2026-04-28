Build4Asia 五月載譽歸來，強化設施管理與消防安全於建築業的地位

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 由Informa Markets主辦的Build4Asia — 亞洲創新物業設施管理、安防、建築及電氣工程展覽會將於2026年5月6日至8日重返香港會議展覽中心，為業界注入嶄新動能與前瞻願景。本屆展會重新定位，回應行業轉型與發展所需，並拓展至更廣泛的建築相關領域，包括設施管理、緊急應變措施及智慧辦公空間等焦點範疇。展會緊貼市場脈動，提供更具針對性的解決方案，務求真正回應業界需求。

為期三天的展會將匯聚超過600家參展商及品牌，以及8,000名建築界專業人士，包括承建商、建築師、工程師、建設公司、發展商、供應商及政府機構代表等。展會以 Asian Elenex 亞洲國際電氣電子工程及節能科技展覽會、Build4Asia 亞洲國際樓宇科技、材料及裝飾展覽會及 Securitex 亞洲國際防火、保安及安全系統展覽及會議三大核心專區為基礎，並新增多個產業板塊及展會元素，全面呈現建築業各個層面。

物業及設施管理邁向新突破

今年，Build4Asia隆重推出Asian PropTech亞洲物業科技專區及Asian OfficeTech亞洲辦公室科技專區，聚焦香港建築環境兩大支柱 — 房地產與辦公大樓的快速轉型。全新專區帶來空間管理方案、虛擬助理及可持續設計等創新技術，將建築施工、設施管理及使用者體驗全面連結，構建一個無縫整合的建築生態圈。

展會更與國際設施管理協會（IFMA）香港分會合作，首次將World Workplace Asia-Pacific帶到香港。作為亞太地區頂尖的設施管理盛會，大會以「轉型設施：推動亞太地區可持續發展、韌性與創新」為主題，匯聚業界領袖，共同推動可持續與韌性城市的未來發展。

強大參展陣容 產業鏈全覆蓋

本次展會參展商陣容鼎盛，全面覆蓋建築材料、電氣工程、安防及設施管理等多個領域。焦點參展企業包括高福水泵（香港）有限公司、嘉毅冷凍空調設備有限公司、雅達工程貿易有限公司、亞薩合萊香港有限公司及海創智造（香港）有限公司等。

IFMA展團為場內焦點之一，打造充滿活力的交流平台，帶來豐富行業知識與廣泛會員網絡。展館融合案例研究及創新方案，探討設施管理在建築圈日益重要的角色。

匯聚能量 創造行業價值

本屆展覽為期三天，展覽期間將同場舉行多場精心策劃的行業會議及交流活動，無論是行業洞察、創新方案或人脈拓展，Build4Asia皆能全方位滿足。

Build4Asia會議與香港電器工程商會合辦，聚焦四大關鍵領域：城市發展規劃與政策、機械電氣及管道與建築、物聯網與人工智慧及可持續發展，以及智慧樓宇管理。透過探討城市發展藍圖與科技，展現香港如何以可持續創新為驅動力，建構韌性城市。

亞洲安防會議獲得八大領先行業組織支持，以近期火災事故及安全議題為背景，審視人員調配與緊急應變措施，並探討人力與科技如何協同合作，提升垂直城市安全。

建築設計論壇獲媒體合作夥伴 Archify 支持，讓建築師及設計師突破功能與形式的界限，將平面圖轉化為富有表現力的作品，用來承載情感，捕捉日常珍貴時刻，並深化人與人之間的連結。

Build4Asia 大獎與 PRC 雜誌合辦，旨在表彰高質素建築項目及在創意與可持續實踐方面表現卓越的地產商、建築師、室內設計師、承建商、工程師及製造商，促進區內最佳實踐與知識交流。

Build4Asia論壇匯聚參展商、協會代表及行業專家，聚焦業界關鍵挑戰與創新科技。焦點講座包括：香港綠色建築議會分享大灣區智慧能源發展；世界綠色組織剖析智慧城市創新如何加速ESG轉型；以及亞太城市能源協會分析亞太區區域供冷策略，並展望其在香港的應用潛力。

驅動變革 持續前行

Build4Asia 2026 旨在回應建築業當前挑戰，帶來大量實際解決方案與嶄新機遇。與會者將獲得第一手洞察，與業界同儕交流連結，並充分賦能自身，在工作與建築環境中推動變革。

展覽僅開放予業內人士及經認證的媒體。參觀者須年滿16歲。欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.build4asia.com/。

關於亞洲英富曼會展有限公司

亞洲英富曼會展有限公司 (Informa Markets) 旨在為各行各業和專業市場，提供交易、創新和發展平台。業務包括550多個國際B2B活動和品牌，涵蓋多個領域，包括醫療、保健與製藥，基礎設施，建築及房地產，時尚服飾，酒店、食品與飲料，以及健康與營養等。通過舉辦面對面會展，提供專業數據和可執行數據解決方案，為全球客戶和合作夥伴提供參與、體驗和達成交易的機會。作為全球領先的會展主辦方，我們為各種各樣的貿易行業注入發展動力，釋放機遇 ，為其蓬勃發展助一臂之力。欲了解更多信息，請瀏覽 www.informamarkets.com.

SOURCE Informa Markets