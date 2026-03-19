2026日本光電展圓滿落幕 光翼新能源太空光電為AI賦能 開啟全場域商業化新篇

展會期間，光翼新能源展台累計接待全球買主、媒體及產業專家超千人次，全球首發的「太陽翼」太空鈣鈦礦光伏產品穩居全場焦點。這款跨足航天領域的新品，徹底打破傳統晶硅光伏笨重、剛性、適配性不佳的壁壘。

「太陽翼」可實現即時光能追蹤、自適應功率調節，即便在極端溫差、強紫外的太空或複雜地面環境中，也能維持高效穩定發電；疊加柔性鈣鈦礦核心工藝，實現超薄可彎曲特性，完美相容衛星曲面、城市異形建築等特殊場域。現場引發海內外模組商、系統整合商高度共鳴，紛紛認可其為未來能源AI賦能的最佳解方。

智慧場域落地 柔性光伏窗簾點亮生活能源

從星辰大海到日常居家，光翼新能源以柔性光伏技術打通民用場域最後一哩路。同步展出的柔性可收卷光伏窗簾，將鈣鈦礦電池與AI智慧家居深度整合，在遮陽隔熱的同時，將太陽能轉換為電能，直接供應智慧家居設備、AI終端使用，實現「自發自用、即掛即用」。

這款兼具實用性與美學質感的產品，吸引大批BIPV建築商、AI硬體廠商、智慧家居業者、新能源配套廠商驻足洽談，圍繞「光伏+AI」居家場域商業化落地達成多項初步共識，讓清潔能源從實驗室真正走進千家萬戶。

資本加碼認可 全場景AI商業化加速

技術硬實力與AI場域化能力，讓光翼新能源收穫產業鏈與資本雙重認可。現場多位國際資深投資人表示，光翼新能源以AI賦能為紐帶，建構起「太空航天+民用分散式」的全場景鈣鈦礦生態，攻克產業化落地的核心痛點，在全球鈣鈦礦商業化賽局中占據領先優勢。

此次展會收官，光翼新能源不僅斬獲多項全球合作意願，更印證鈣鈦礦技術AI化、場域化的發展趨勢。企業憑藉技術創新與智慧布局，正加速推動為AI賦能的願景，讓清潔能源以更智慧、更普及的樣態覆蓋全場景。

SOURCE 光翼新能源