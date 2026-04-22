2026 ASCO | 科倫博泰3項研究成果入選2026美國臨床腫瘤學會年會口頭彙報

成都2026年4月22日 /美通社/ -- 2026年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會將於5月29日至6月2日在美國芝加哥舉行。四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」，6990.HK)將在本次大會公佈TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT，佳泰萊®)、下一代選擇性RET抑制劑富馬酸侖博替尼(A400/EP0031，寧泰萊®[1])以及新型ADC SKB500的三項臨床研究結果，相關研究摘要全文將於當地時間2026年5月21日發佈在 ASCO 官方網站上。

2026 ASCO展示的臨床研究成果具體包括：

標題：蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗對比帕博利珠單抗一線治療PD-L1陽性晚期非小細胞肺癌(NSCLC)：隨機、對照III期研究(OptiTROP-Lung05)結果

展示形式：口頭報告

摘要#：8506

會議日期和時間：當地時間5月29日15:12-15:24 | 肺癌-轉移性非小細胞

標題：下一代選擇性RET抑制劑(SRI)富馬酸侖博替尼(A400/EP0031)用於治療晚期RET融合陽性非小細胞肺癌(NSCLC)患者的關鍵II期研究的療效與安全性

展示形式：口頭報告

摘要#：8505

會議日期和時間：當地時間5月29日14:36-14:48 | 肺癌-轉移性非小細胞

標題：一項評估SKB500治療局部晚期或轉移性實體瘤患者的開放標籤、首次人體研究

展示形式：快速口頭報告

摘要#：3011

會議日期和時間：當地時間6月2日9:57-10:03 | 分子靶向藥物與腫瘤生物學

關於蘆康沙妥珠單抗 (sac-TMT)( 佳泰萊 ® )

作為公司的核心產品，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是一款公司擁有自主智慧財產權的新型TROP2 ADC，針對NSCLC、乳腺癌(BC)、胃癌(GC)、婦科腫瘤及泌尿生殖系統腫瘤等晚期實體瘤。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)採用獨特雙功能連接子開發而成。該連接子一方面通過與抗TROP2單抗沙妥珠單抗形成不可逆結合，另一方面在溶酶體中可從貝洛替康衍生物拓撲異構酶I抑制劑載荷pH敏感裂解，從而最大限度將有效載荷遞送至腫瘤細胞，藥物抗體比(DAR)達到7.4。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)通過重組抗TROP2人源化單克隆抗體特異性識別腫瘤細胞表面的TROP2，其後被腫瘤細胞內吞併於細胞內釋放有效載荷KL610023。KL610023作為拓撲異構酶I抑制劑，可誘導腫瘤細胞DNA損傷，進而導致細胞週期阻滯及細胞凋亡。此外，其亦於腫瘤微環境中釋放KL610023。鑒於KL610023具有細胞膜滲透性，其可實現旁觀者效應，即殺死鄰近的腫瘤細胞。

於2022年5月，公司授予默沙東(美國新澤西州羅威市默克公司的商號)在大中華區(包括中國內地、香港、澳門及臺灣)以外的所有地區開發、使用、製造及商業化蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的獨家權利。

截至目前，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的4項適應症已於中國獲批上市，分別用於：1)既往至少接受過2種系統治療（其中至少1種治療針對晚期或轉移性階段）的不可切除的局部晚期或轉移性TNBC；2)經EGFR-TKI和含鉑化療治療後進展的EGFR基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；3)經EGFR-TKI治療後進展的EGFR基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；4)既往接受過內分泌治療且在晚期疾病階段接受過至少一線化療的不可切除或轉移性的HR+/HER2- (IHC 0、IHC 1+或IHC 2+/ISH-) BC；其中前2項適應症已經被納入醫保範圍，將為更多乳腺癌和非小細胞肺癌患者帶來臨床意義上的獲益。此外，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)已獲國家藥品監督管理局(NMPA)授予6項突破性療法認定(BTD)。

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是全球首個在肺癌適應症獲批上市的TROP2 ADC藥物。目前，科倫博泰已在中國開展9項註冊性臨床研究。默沙東已佈局17項正在進行的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)作為單藥療法或聯合帕博利珠單抗或其他抗癌藥物用於多種類型癌症的全球性III期臨床研究(這些研究由默沙東申辦並主導)。

關於富馬酸侖博替尼 (A400/EP0031)( 寧泰萊 ®[1] )

A400/EP0031是一款新型下一代選擇性RET抑制劑，開發用於治療NSCLC、甲狀腺髓樣瘤(MTC)以及其他RET變異的實體瘤。A400/EP0031用於治療RET融合陽性的局部晚期或轉移性NSCLC成人患者的新藥上市申請(NDA)已獲中國國家藥品監督管理局藥品評審中心(CDE)受理。公司亦在中國進行一項其用於治療RET+實體瘤的Ib/II期臨床研究。

2021年3月，本公司向總部設在英國的國際腫瘤藥物開發公司Ellipses Pharma Limited授出在大中華區及部分亞洲國家之外開發、製造及商業化此藥物的獨家授權。2024年4月，A400/EP0031獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准進入II期臨床研究(NCT05443126)，目前正在美國、英國、歐盟和阿聯酋入組患者，評估該藥物作為單藥及聯合化療在RET融合陽性NSCLC中的療效。

關於 SKB500

SKB500是一款由公司針對靶點生物學特點，利用OptiDC™平臺技術研發的具有自主智慧財產權的新型ADC藥物，其採用了經驗證靶點與差異化的有效載荷－連接子策略。在前期研究中，SKB500顯示出良好的療效和安全窗，擬用於治療多種晚期實體瘤。目前，SKB500聯合免疫加與不加化療一線治療廣泛期小細胞肺癌(ES-SCLC)的聯合用藥探索II期研究正在中國進行中。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注于創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平臺，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30余個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個專案處於NDA階段，10餘個專案正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平臺OptiDC™，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。

[1] 商品名待NMPA批准

SOURCE 科倫博泰