科倫博泰合作夥伴Windward Bio宣佈SKB378/WIN378治療COPD的II期SIRIUS研究完成首批患者給藥

該項治療COPD研究的啟動，將SKB378/WIN378的研發拓展至第二個重大呼吸系統疾病

目前，SKB378/WIN378正在 進行治療 哮喘的II/III期POLARIS研究，II期初步資料預計於2026年下半年讀出

哮喘的II/III期POLARIS研究，II期初步資料預計於2026年下半年讀出 SKB378/WIN378有潛力成為首款獲批上市的超長效抗TSLP抗體，用於治療哮喘和COPD；其治療哮喘的III期研究計畫於2026年第四季度啟動

成都2026年6月9日 /美通社/ -- 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」或「公司」）今日宣佈，其合作夥伴Windward Bio主導的一項用於評估SKB378/WIN378（亦稱HBM9378）治療慢性阻塞性肺疾病（COPD）的II期SIRIUS研究，已完成首批患者給藥。

COPD是一種進展性、不可逆的肺部疾病，是全球第三大致死原因。該疾病由免疫介導的氣道炎症和持續氣流受限驅動，使患者的日常活動困難重重。其顯著特徵是病情急性加重——突發的嚴重惡化會導致急診就診、住院以及肺功能的持續下降。儘管目前已有吸入性基礎療法，但仍有超過300萬中重度COPD患者面臨反復急性發作加重的風險，因此對更優治療方案有迫切需求。

SIRIUS是一項全球性、隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量探索的II期研究，旨在評估SKB378/WIN378在中重度COPD患者中的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效學。

SKB378/WIN378最初由科倫博泰與和鉑醫藥共同開發，雙方平分其全球權益。

關於SKB378/WIN378（亦稱HBM9378）

SKB378/WIN378是一種新一代全人源單克隆抗體，能強效抑制胸腺基質淋巴細胞生成素（TSLP）配體。這一經過臨床驗證的靶點在多種免疫性疾病的發生與進展中起關鍵作用，包括哮喘和COPD。SKB378/WIN378已經過工程化設計，以實現延長的半衰期及效應功能沉默。一項SKB378/WIN378的Ⅰ期臨床試驗證實了其支持延長給藥間隔的半衰期，抗藥抗體發生率較低，且在最高測試劑量下仍具有良好的安全性和耐受性。SKB378/WIN378可通過皮下給藥。

Windward Bio自科倫博泰（亦稱 SKB378）與和鉑醫藥（亦稱 HBM9378）獲得了SKB378/WIN378 的全球權利（不包括大中華區及數個東南亞和西亞國家）。目前，WIN378正在進行一項治療哮喘的II/III期POLARIS研究，初步資料預計於2026年下半年讀出；同時也在開展一項治療COPD的II期SIRIUS研究。WIN378治療哮喘的首個III期研究預計於2026 年第四季度啟動。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注于創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平臺，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30余個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個專案處於NDA階段，10餘個專案正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平臺OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。更多資訊請訪問官網https://kelun-biotech.com/。

關於Windward Bio

Windward Bio是一家處於臨床階段的生物技術公司，在創新療法發現、開發及商業化領域具備深厚專長，致力於改變嚴重免疫性疾病患者的治療方式。其核心項目WIN378是一款潛在同類最佳、超長效抗TSLP單克隆抗體，目前正在開展針對哮喘的II/III期研究，以及針對COPD的II期研究。Windward Bio的管線還包括一款處於臨床階段的長效抗TSLP×IL-13雙特異性抗體WIN027，在多種免疫性疾病中具有廣泛治療潛力，目前處於I期臨床階段。Windward Bio正在構建針對呼吸系統疾病與皮膚疾病已驗證靶點的長效雙特異性抗體管線。

SOURCE 科倫博泰