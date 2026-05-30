2026 ASCO | 富馬酸侖博替尼(A400/EP0031)治療RET融合陽性NSCLC的關鍵研究數據發佈

經獨立審查委員會(IRC)確認的ORR在初治患者中為81.3%(95% CI: 71.8-88.7) ，在經治患者中為87.1%(95% CI: 77.0-93.9)。

在初治患者中，中位持續緩解時間(mDOR)與中位無進展生存期(mPFS)均未達到；在經治患者中，mDOR為25.7個月，mPFS為27.5個月。

在40例基線存在中樞神經系統(CNS)轉移的患者中(根據神經腫瘤學腦轉移瘤反應評估(RANO-BM)標準進行IRC評估)，顱內完全緩解(CR)為30%，疾病控制率(DCR)為92.5%(95% CI: 79.6–98.4)。

安全性方面，富馬酸侖博替尼耐受性良好，治療相關不良事件(TRAEs)主要為1-2級。因治療相關不良事件導致的停藥率為1.2%，未報告治療相關死亡事件。

研究表明，富馬酸侖博替尼在RET融合陽性NSCLC中展現出強勁且持久的臨床療效，無論治療線數如何，其療效在總體預後較差的患者人群中均得到驗證。在基線存在可測量CNS轉移的患者中，亦觀察到較好的CNS療效。整體安全性可控，未出現新的安全性信號。

主要研究者廣東省人民醫院周清教授表示：「從2023年ASCO首次報告Ⅰ期研究，到今天公佈關鍵Ⅱ期結果，我們見證了富馬酸侖博替尼從早期探索到確證性研究的紮實進階。關鍵Ⅱ期研究顯示，無論在初治還是經治的RET融合陽性NSCLC患者，富馬酸侖博替尼均能帶來深度且持久的緩解，尤其在基線CNS轉移患者中展現出卓越的顱內療效。作為新一代選擇性RET抑制劑，其有望為患者提供重要的治療新選擇。」

[1] 商品名待NMPA批准

關於富馬酸侖博替尼 (A400/EP0031 ，寧泰萊 ® )

富馬酸侖博替尼是一款新型新一代選擇性RET抑制劑，開發用於治療NSCLC、甲狀腺髓樣瘤(MTC)以及其他RET變異的實體瘤。富馬酸侖博替尼用於治療RET融合陽性的局部晚期或轉移性NSCLC成人患者的NDA已獲NMPA受理。公司亦在中國進行一項其用於治療RET+實體瘤的Ib/II期臨床研究。

2021年3月，本公司向總部設在英國的國際腫瘤藥物開發公司Ellipses Pharma Limited授出在大中華區及部分亞洲國家之外開發、製造及商業化此藥物的獨家授權。2024年4月，富馬酸侖博替尼獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准進入II期臨床研究(NCT05443126)，目前正在美國、英國、歐盟和阿聯酋入組患者，評估該藥物作為單藥及聯合化療在RET融合陽性晚期NSCLC中的療效。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。更多信息請訪問官網https://kelun-biotech.com/。

SOURCE 科倫博泰