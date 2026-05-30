2026 ASCO | 蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT) III期OptiTROP-Lung05研究成果於ASCO口頭報告和《柳葉刀》同步發佈

在OptiTROP-Lung05研究中，共有413例患者被隨機(1:1)分配接受蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗或帕博利珠單抗單藥治療。

於數據截止時間(2025年9月29日)，中位隨訪10.5個月，研究數據顯示：

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗組的無進展生存期(PFS)相較於帕博利珠單抗單藥組顯示出統計學意義和臨床意義的顯著改善。由盲態獨立中心評審(BICR)評估的中位PFS為尚未達到(NR) vs 5.7個月(HR=0.35; 95% CI: 0.26-0.47; p<0.0001)，12個月PFS率為62.4% vs 29.0%。

預設各亞組獲益一致：在PD-L1 TPS≥50%及TPS 1-49%患者中，PFS HR分別為0.47 (95% CI: 0.29-0.77)和0.28 (95% CI: 0.19-0.41)；在非鱗狀和鱗狀NSCLC患者中，PFS HR分別為0.28 (95% CI: 0.18-0.43)和0.44 (95% CI: 0.29-0.66)。

總生存期(OS)尚未成熟但顯示積極獲益趨勢：中位OS分別為NR vs 14.5個月(HR=0.55；95% CI: 0.36-0.85)；12個月OS率為80.4% vs 68.9%。

聯合治療組較帕博利珠單抗單藥組提高了客觀緩解率(ORR)(70.2% vs 42.0%)、深度緩解率(49.0% vs 25.9%) 及12個月持續緩解率(77.7% vs 59.4%)。

聯合治療組≥3級治療期間不良事件(TEAEs)發生率更高，主要是由蘆康沙妥珠單抗預期發生的血液學不良事件所致；兩組因TEAEs導致帕博利珠單抗永久停藥的發生率相似，未發生蘆康沙妥珠單抗相關的死亡；特別關注的不良事件(AEOSIs)與各試驗藥物已知的不良反應譜一致，未發現新的安全性信號。

期中分析結果表明，相較於帕博利珠單抗單藥，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗可顯著延長PFS並降低疾病進展或死亡風險，且預設的各亞組中(包括PD-L1表達水平、組織學類型)均表現出一致的PFS獲益；同時已觀察到OS的獲益趨勢。聯合治療組整體安全性可控，且與蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)單藥或帕博利珠單抗單藥已建立的安全性特徵一致。

值得關注的是，OptiTROP‑Lung05研究成果已同步刊登國際頂刊《柳葉刀》（The Lancet, 影響因子IF=88.5），說明其臨床價值與學術價值已獲得國際一流學會及權威期刊的雙重認可。

全國牽頭主要研究者、同濟大學附屬東方醫院周彩存教授表示：「OptiTROP-Lung05研究取得的積極結果令人振奮。不僅為蘆康沙妥珠單抗在肺癌治療中的『應用前移』提供了循證證據，更率先驗證了『ADC+IO』協同策略在PD-L1陽性晚期NSCLC一線治療中的可行性，有望為廣大肺癌患者帶來全新的生存希望。」

[1] 可瑞達®(帕博利珠單抗)為美國新澤西州羅威市默克公司的附屬公司Merck Sharp & Dohme LLC (默沙東)的註冊商標

關於蘆康沙妥珠單抗 (sac-TMT)( 佳泰萊 ® )

作為公司的核心產品，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是一款公司擁有自主知識產權的新型TROP2 ADC，針對NSCLC、乳腺癌(BC)、胃癌(GC)、婦科腫瘤及泌尿生殖系統腫瘤等晚期實體瘤。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)採用獨特雙功能連接子開發而成。該連接子一方面通過與抗TROP2單抗沙妥珠單抗形成不可逆結合，另一方面在溶酶體中可從貝洛替康衍生物拓撲異構酶I抑制劑有效載荷pH敏感裂解，從而最大限度將有效載荷遞送至腫瘤細胞，藥物抗體比(DAR)達到7.4。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)通過重組抗TROP2人源化單克隆抗體特異性識別腫瘤細胞表面的TROP2，其後被腫瘤細胞內吞併於細胞內釋放有效載荷KL610023。KL610023作為拓撲異構酶I抑制劑，可誘導腫瘤細胞DNA損傷，進而導致細胞週期阻滯及細胞凋亡。此外，其亦於腫瘤微環境中釋放KL610023。鑒於KL610023具有細胞膜滲透性，其可實現旁觀者效應，即殺死鄰近的腫瘤細胞。

於2022年5月，公司授予默沙東(美國新澤西州羅威市默克公司的商號)在大中華區(包括中國內地、香港、澳門及台灣)以外的所有地區開發、使用、製造及商業化蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的獨家權利。

截至目前，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的4項適應症已於中國獲批上市，分別用於：1)既往至少接受過2種系統治療（其中至少1種治療針對晚期或轉移性階段）的不可切除的局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌(TNBC)；2)經表皮生長因子受體-酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)和含鉑化療治療後進展的表皮生長因子受體(EGFR)基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；3)經EGFR-TKI治療後進展的EGFR基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；4)既往接受過內分泌治療且在晚期疾病階段接受過至少一線化療的不可切除或轉移性的激素受體陽性(HR+)且人類表皮生長因子受體2陰性(HER2-) (免疫組織化學(IHC) 0、IHC 1+或IHC 2+/原位雜交(ISH)-) BC；其中前2項適應症已經被納入醫保範圍，將為更多乳腺癌和非小細胞肺癌患者帶來臨床獲益。此外，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)已獲國家藥品監督管理局(NMPA)授予6項突破性療法認定(BTD)。

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是全球首個在肺癌適應症獲批上市的TROP2 ADC藥物。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)用於聯合帕博利珠單抗(可瑞達®)一線治療PD-L1腫瘤比例分數(TPS)≥1%的EGFR基因突變陰性和間變性淋巴瘤激酶(ALK)陰性的局部晚期或轉移性NSCLC的新增適應症上市申請已獲NMPA受理，並被納入優先審評審批程序。目前，科倫博泰已在中國開展9項註冊性臨床研究。默沙東已啟動17項正在進行的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)作為單藥療法或聯合帕博利珠單抗或其他抗癌藥物用於多種類型癌症的全球性III期臨床研究(這些研究由默沙東申辦並主導)。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。更多信息請訪問官網https://kelun-biotech.com/。

SOURCE 科倫博泰