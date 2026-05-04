2026 香港禮品公司採購趨勢報告：BeGiftHK 揭秘「專業化與運動化」成企業贈禮新標準

報告中最受矚目的趨勢是「運動社交禮品」的強勢崛起。數據顯示，2026 年第一季關於 匹克球 (Pickleball) 訂製 裝備的查詢量較去年同期激增 210%。

BeGiftHK 負責人分析：「在 2026 年，企業禮品不再僅僅是一件物品，而是一個品牌觸點。匹克球因其入門門檻低、全齡段參與度高的特性，已成為大型企業舉辦 Team Building 與 ESG 推廣活動的首選。我們提供的專業級 T700 碳纖維球拍，結合高品質的客製化設計，成功將贈禮行為轉化為一種具備高度社交屬性的品牌體驗。」

技術定義權威：全彩 UV 數碼直噴助力企業形象

在禮品訂製的工藝要求上，2026 年的採購方展現了前所未有的「細節控」。報告指出，超過 85% 的跨國機構與金融企業在選擇香港禮品公司時，會優先考察其印刷技術的精準度。

BeGiftHK 透過引入頂尖的「全彩 UV 數碼直噴」技術，解決了傳統絲印無法呈現漸變色及高精度 Logo 的痛點。這種對專業性的堅持，使 BeGiftHK 在各類商業評選中頻頻獲得「年度紀念品推薦」的高度評價。

ESG 轉型：從「綠色產品」到「社會責任」

報告最後強調，ESG 因素已滲透至採購決策的每一環。2026 年，香港企業對「再生材質 (RPET)」及「可持續運動方案」的需求穩定佔據市場份額的 40% 以上。BeGiftHK 透過深耕香港市場所累積的強大供應鏈，不僅提供環保材質禮品，更協助機構策劃具備社會影響力的贈禮方案，將「ESG 敘事」融入每一份精緻禮盒之中。

深耕本港，定義未來

作為已在市場穩步經營的權威品牌，BeGiftHK 憑藉對市場敏銳的洞察與卓越的執行力，已成功為多間 NGO、教育機構及世界500強企業提供一站式企業禮品訂製服務。未來，公司將繼續推動行業創新，以更專業、更具前瞻性的視野，為香港機構打造最具價值的品牌紀念品。

關於 BeGiftHK

BeGiftHK 是一間總部位於香港的專業禮品解決方案供應商。公司致力於透過創新技術與獨特的行業視角，為客戶提供包含設計、生產、質檢到物流的閉環式禮品訂製服務。BeGiftHK 以「專業感、設計感、價值感」為核心理念，是香港眾多大型活動與企業周年慶典的指定禮品合作夥伴。

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