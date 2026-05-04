2026 香港禮品公司採購趨勢報告：BeGiftHK 揭秘「專業化與運動化」成企業贈禮新標準

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BeGiftHK

04 5月, 2026, 10:00 CST

香港2026年5月4日 /美通社/ -- 香港領先的專業香港禮品公司 BeGiftHK 今日正式發布《2026 年度企業禮品採購趨勢報告》。報告指出，隨著後疫情時代企業文化深層次的變革，香港 B2B 禮品市場已正式告別「低價走量」時代，取而代之的是以「員工福祉 (Employee Wellness)」與「品牌專業化 (Brand Specialization)」為核心的全新採購邏輯。

匹克球 (Pickleball) 訂製：2026 企業運動社交新寵

香港禮品公司 BeGiftHK 發布 2026 企業採購趨勢報告，展示專業級匹克球 (Pickleball) 訂製套裝及高品質贈禮方案，引領運動社交與 ESG 禮品新標準
香港禮品公司 BeGiftHK 發布 2026 企業採購趨勢報告，展示專業級匹克球 (Pickleball) 訂製套裝及高品質贈禮方案，引領運動社交與 ESG 禮品新標準

報告中最受矚目的趨勢是「運動社交禮品」的強勢崛起。數據顯示，2026 年第一季關於 匹克球 (Pickleball) 訂製 裝備的查詢量較去年同期激增 210%。

BeGiftHK 負責人分析：「在 2026 年，企業禮品不再僅僅是一件物品，而是一個品牌觸點。匹克球因其入門門檻低、全齡段參與度高的特性，已成為大型企業舉辦 Team Building 與 ESG 推廣活動的首選。我們提供的專業級 T700 碳纖維球拍，結合高品質的客製化設計，成功將贈禮行為轉化為一種具備高度社交屬性的品牌體驗。」

技術定義權威：全彩 UV 數碼直噴助力企業形象

禮品訂製的工藝要求上，2026 年的採購方展現了前所未有的「細節控」。報告指出，超過 85% 的跨國機構與金融企業在選擇香港禮品公司時，會優先考察其印刷技術的精準度。

BeGiftHK 透過引入頂尖的「全彩 UV 數碼直噴」技術，解決了傳統絲印無法呈現漸變色及高精度 Logo 的痛點。這種對專業性的堅持，使 BeGiftHK 在各類商業評選中頻頻獲得「年度紀念品推薦」的高度評價。

ESG 轉型：從「綠色產品」到「社會責任」

報告最後強調，ESG 因素已滲透至採購決策的每一環。2026 年，香港企業對「再生材質 (RPET)」及「可持續運動方案」的需求穩定佔據市場份額的 40% 以上。BeGiftHK 透過深耕香港市場所累積的強大供應鏈，不僅提供環保材質禮品，更協助機構策劃具備社會影響力的贈禮方案，將「ESG 敘事」融入每一份精緻禮盒之中。

深耕本港，定義未來

作為已在市場穩步經營的權威品牌，BeGiftHK 憑藉對市場敏銳的洞察與卓越的執行力，已成功為多間 NGO、教育機構及世界500強企業提供一站式企業禮品訂製服務。未來，公司將繼續推動行業創新，以更專業、更具前瞻性的視野，為香港機構打造最具價值的品牌紀念品。

關於 BeGiftHK

BeGiftHK 是一間總部位於香港的專業禮品解決方案供應商。公司致力於透過創新技術與獨特的行業視角，為客戶提供包含設計、生產、質檢到物流的閉環式禮品訂製服務。BeGiftHK 以「專業感、設計感、價值感」為核心理念，是香港眾多大型活動與企業周年慶典的指定禮品合作夥伴。

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