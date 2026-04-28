均勝電子2026 Q1股東應佔溢利按年升近兩成，訂單獲取激增至275億元

香港和寧波2026年4月27日 /美通社/ -- 均勝電子（699）公佈2026財年第一季業績。公司積極應對全球汽車產銷量承壓等影響，整體經營韌性進一步提升，期內股東應佔溢利約人民幣4億元，按年升約18.1%，近三年增幅表現續強。公司Q1實現收入逾人民幣138億元；新增訂單額達人民幣275億元，大幅優於舊年同期的157億元。

公司指出，盈利能力提升主要得益於全球資源配置優化，供應鏈本地化適配與差異化成本結構的效益改善，尤其是海外地區持續改善提升趨勢顯著。期內，整體毛利率保持相對穩定，經營活動現金流淨額約人民幣9.1億元，按年升約5.5%，經營質量持續提升。

報告顯示，均勝電子單季新獲全球訂單全生命週期總金額約人民幣275億元。尤其是，公司相繼獲得國內某自主品牌及某合資品牌智能駕駛解決方案項目，並取得國內頭部新勢力品牌出海車型的智能座艙業務定點。隨著高階智能化產品的滲透率提升，多個高品質訂單下半年逐步投產，智駕業務將成為新增長引擎之一。

期內，均勝電子研發費用約人民幣8.4億元。公司表示，將繼續重點圍繞智能駕駛等智能電動汽車行業前沿技術、新興智能體、伺服器電源等領域加大研發投入，並推進重要客戶訂單落地。

智能駕駛領域，公司以「多晶片平台+生態合作」為技術路線，實現「艙、網、駕」和AI中央計算的深度融合。目前，公司已與高通、輝達、地平線、黑芝麻智能等晶片商，以及Momenta、斯年智駕等算法公司合作，持續迭代L3/L4高級輔助駕駛功能。另外，均勝電子近日基於英特爾高性能晶片平台，打造新一代AI智娛中心，賦能艙駕AI全模態交互新體驗。

同期，均勝電子新興智能體「大小腦、肢體和能源管理」領域研發提速。第一季，均勝與恩力動力達成戰略合作，加速新興智能體半固態/固態電池技術攻關。公司還投資靈巧手公司「臨界點」，同期還成立均勝靈犀智能科技，劍指新興智能體靈巧手，進一步豐富部件矩陣，以築實新興智能體部件龍頭地位。

新業務進展方面，均勝電子積極推進車端技術向智算中心基建領域橫向拓展，取得新進展。公司複用車規級電源系統的拓撲、器件及高可靠性，將向市場提供安全可靠、運維方便的伺服器電源整體方案。而且，均勝電子還通過戰略投資新菲光推進光模塊的業務佈局和應用落地，面向全球市場拓展新業務機會。

關於均勝電子

均勝電子（600699.SH / 699.HK）是全球領先的智能科技解決方案提供商，專注於汽車電子、汽車安全及新興智能體關鍵部件的研發與製造。公司全球設有超過 25 個研發中心和 60 個生產基地，客戶覆蓋超 100 個全球汽車品牌。2025年營業收入達人民幣 612 億元。

均勝電子定位「汽車 + 新興智能體Tier1」，向客戶提供智能駕駛、智能座艙、智能網聯、新能源管理、汽車安全以及新興智能體關鍵部件領域的創新產品。公司是全球智能駕駛頭部供應商，其全棧解決方案可支持實現 L2 到 L4 級別的多場景自動駕駛功能；公司也是中國第二、全球第四大智能座艙域控系統供應商。此外，均勝電子亦已向國內外知名新興智能體公司送樣或供貨，是全球新興智能體部件行業的領先者。

SOURCE 均勝電子