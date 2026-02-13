2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽完滿結束 900名學生同場競技 爭奪出戰世界賽

新聞提供者ROBOFEST 香港區及澳門區
13 2月, 2026, 15:32 CST
香港2026年2月13日 /美通社/ -- 由香港機械人學院主辦的「2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽」於日前圓滿落幕。本屆賽事規模再創新高，吸引全港超過 60 間中小學、共 271 支隊伍參賽，多達 900 名學生同場競技。經過兩日激戰，優勝隊伍將組成香港代表隊，分別於 4 月遠赴希臘出戰「MRC 機械人奧運會」，及 5 月出征美國「ROBOFEST 機械人大賽」，與全球頂尖創科青年一決高下，展現香港學界的科研實力。
港隊揚威 與全球創科精英一較高下
聖保羅男女附小：速度與編程兼備 勇奪雙冠
小學組方面，聖保羅男女中學附屬小學成績同樣亮麗，在兩項截然不同的賽事中雙雙奪魁。學生既能在講求速度和結構穩定的 MRC「Rally 拉力賽」中突圍而出，亦能在極考驗臨場編程應變的 ROBOFEST「UMC 終極挑戰」中力壓對手。能夠在「競速」與「邏輯思維」兩個範疇同時奪冠，充分反映學生打下了堅實的工程基礎。
民生書院：連奪三冠 強勢進軍國際賽
在中學組賽事中，民生書院表現出色，憑藉穩定的技術發揮，一口氣囊括三項冠軍。團隊先在 MRC「Obstacle Race 障礙賽」中，展示了機械人靈活越過障礙的能力；隨後在難度更高的 ROBOFEST「Game 機械人挑戰賽」中，成功克服「全自動橋樑搭建」的任務，準確完成搬運建材及組裝結構。無論是應對複雜地形，還是執行精密運算，學生都表現得游刃有餘，印證了他們全面的機械工程知識。
建立國際橋樑 說好香港創科故事
對於香港學生即將踏上國際舞台，香港機械人學院總監邱嘉俊表示：
「我們希望學生帶到國際舞台的，不單是精湛的機械人技術，更是香港新一代的創新活力與解難能力。當他們與外國選手交流切磋時，正正是身體力行地『說好香港創科故事』。隨著世界賽臨近，代表隊已積極備戰，我們期盼透過各大賽事，讓學生汲取全球創科養分，同時向世界展示香港的教育實力，真正做到立足香港，放眼世界。」
匯聚各界力量 共證創科成果
本次賽事的圓滿舉行，除了有賴台前幕後工作人員的辛勤付出，更離不開社會各界的鼎力支持。本屆評審及嘉賓陣容鼎盛，我們深感榮幸能邀請到遠道而來的希臘 MRC 創辦人 Ms. Chara Kamnaki 親臨支持，以及多位來自學術界、專業界的重量級嘉賓蒞臨指導（排名不分先後）：
- 香港大學藝術系教授 — 李俊彤教授
- 香港科技大學土木工程學系客席教授 — 卓子然博士
- 香港大學專業進修學院講師 — 林嘉姸博士
- 英國威爾斯大學工商管理博士導師兼講師 — 戴婉真博士
- 2025 年十大傑出青年 — 黃俊碩會計師
- 希臘 MRC 機器人奧運會創辦人 — Ms. Chara Kamnaki
- 香港機械人學院總監 — 邱嘉俊先生
- 光睿人工智能（深圳）有限公司聯合創始人 — 陳文麗女士
- 捷成旅遊高級經理 — Ms. Sandy Wong
展望將來 2027 賽事蓄勢待發
為持續推動創科教育，主辦單位已落實下一屆賽事安排。「2027 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽」定於 2027 年 1 月舉行，並預計於今年 9 月正式接受學校報名。如學校希望獲取上述各項比賽的進一步資訊或技術支援，歡迎瀏覽官方網站 www.global-robot.ai 查閱詳細資料，攜手為香港培育更多具備國際競爭力的未來棟樑。
【2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽】賽事結果: https://www.global-robot.ai/awards
比賽訓練資訊 :https://www.global-robot.ai/training
【關於四大國際賽事】
- ROBOFEST 機械人大賽（美國）： 擁有超過 20 年歷史，每年連結全球 30 個國家、逾 36,000 名學生，是全球最具規模的 STEM 盛事之一。
- MRC 機械人奧運會（希臘）： 歐洲最大型的機械人競技賽，揉合「科技」與「奧林匹克精神」，強調公平競技與跨文化友誼。
- ROBOT CHALLENGE 國際賽（北京）： 全國最大機械人國際邀請賽，匯聚頂尖高手的競技場。
- W193 Global Tech Challenges（香港）： 專注於未來科技應用的前瞻性國際青少年賽事。
SOURCE ROBOFEST 香港區及澳門區
分享這篇文章