2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽完滿結束 900名學生同場競技 爭奪出戰世界賽

聖保羅男女附小：速度與編程兼備 勇奪雙冠

小學組方面，聖保羅男女中學附屬小學成績同樣亮麗，在兩項截然不同的賽事中雙雙奪魁。學生既能在講求速度和結構穩定的 MRC「Rally 拉力賽」中突圍而出，亦能在極考驗臨場編程應變的 ROBOFEST「UMC 終極挑戰」中力壓對手。能夠在「競速」與「邏輯思維」兩個範疇同時奪冠，充分反映學生打下了堅實的工程基礎。

民生書院：連奪三冠 強勢進軍國際賽

在中學組賽事中，民生書院表現出色，憑藉穩定的技術發揮，一口氣囊括三項冠軍。團隊先在 MRC「Obstacle Race 障礙賽」中，展示了機械人靈活越過障礙的能力；隨後在難度更高的 ROBOFEST「Game 機械人挑戰賽」中，成功克服「全自動橋樑搭建」的任務，準確完成搬運建材及組裝結構。無論是應對複雜地形，還是執行精密運算，學生都表現得游刃有餘，印證了他們全面的機械工程知識。

建立國際橋樑 說好香港創科故事

對於香港學生即將踏上國際舞台，香港機械人學院總監邱嘉俊表示：

「我們希望學生帶到國際舞台的，不單是精湛的機械人技術，更是香港新一代的創新活力與解難能力。當他們與外國選手交流切磋時，正正是身體力行地『說好香港創科故事』。隨著世界賽臨近，代表隊已積極備戰，我們期盼透過各大賽事，讓學生汲取全球創科養分，同時向世界展示香港的教育實力，真正做到立足香港，放眼世界。」

匯聚各界力量 共證創科成果

本次賽事的圓滿舉行，除了有賴台前幕後工作人員的辛勤付出，更離不開社會各界的鼎力支持。本屆評審及嘉賓陣容鼎盛，我們深感榮幸能邀請到遠道而來的希臘 MRC 創辦人 Ms. Chara Kamnaki 親臨支持，以及多位來自學術界、專業界的重量級嘉賓蒞臨指導（排名不分先後）：

香港大學藝術系教授 — 李俊彤教授

香港科技大學土木工程學系客席教授 — 卓子然博士

香港大學專業進修學院講師 — 林嘉姸博士

英國威爾斯大學工商管理博士導師兼講師 — 戴婉真博士

2025 年十大傑出青年 — 黃俊碩會計師

希臘 MRC 機器人奧運會創辦人 — Ms. Chara Kamnaki

香港機械人學院總監 — 邱嘉俊先生

光睿人工智能（深圳）有限公司聯合創始人 — 陳文麗女士

捷成旅遊高級經理 — Ms. Sandy Wong

展望將來 2027 賽事蓄勢待發

為持續推動創科教育，主辦單位已落實下一屆賽事安排。「2027 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽」定於 2027 年 1 月舉行，並預計於今年 9 月正式接受學校報名。如學校希望獲取上述各項比賽的進一步資訊或技術支援，歡迎瀏覽官方網站 www.global-robot.ai 查閱詳細資料，攜手為香港培育更多具備國際競爭力的未來棟樑。

【2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽】賽事結果: https://www.global-robot.ai/awards

比賽訓練資訊 : https://www.global-robot.ai/training

【關於四大國際賽事】

ROBOFEST 機械人大賽（美國）： 擁有超過 20 年歷史，每年連結全球 30 個國家、逾 36,000 名學生，是全球最具規模的 STEM 盛事之一。

擁有超過 20 年歷史，每年連結全球 30 個國家、逾 36,000 名學生，是全球最具規模的 STEM 盛事之一。 MRC 機械人奧運會（希臘）： 歐洲最大型的機械人競技賽，揉合「科技」與「奧林匹克精神」，強調公平競技與跨文化友誼。

歐洲最大型的機械人競技賽，揉合「科技」與「奧林匹克精神」，強調公平競技與跨文化友誼。 ROBOT CHALLENGE 國際賽（北京）： 全國最大機械人國際邀請賽，匯聚頂尖高手的競技場。

全國最大機械人國際邀請賽，匯聚頂尖高手的競技場。 W193 Global Tech Challenges（香港）： 專注於未來科技應用的前瞻性國際青少年賽事。

