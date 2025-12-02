復星旅文2026戰略發佈：聚焦三大核心產品線，18個合作項目集中籤約

三亞2025年12月2日 /美通社/ -- 11月28日，復星旅遊文化集團（以下簡稱「復星旅文」）在三亞‧亞特蘭蒂斯舉辦「復星旅文2026產品觀」大會，首次系統發佈三大核心產品線，並與多地文旅投資機構及產業夥伴完成18個合作項目簽約，為中國文旅產業的高質量發展注入新動能。

本次大會吸引來自全國的500餘位文旅投資集團及合作夥伴代表參加，是復星旅文近年來最重要的一次戰略發佈。

復星國際聯席首席執行官、復星旅文董事長徐曉亮表示：「步入『十五五』時期，文旅產業作為承載人民美好生活嚮往的重要載體，正朝著高品質、多元化與創新化的方向實現結構性升級。以內容為核心驅動力的度假，是一種能夠深度觸動消費者情緒、引發情感共鳴的體驗型經濟，也正是復星旅文如今聚焦與深耕的賽道。我們期待與全球文旅投資者及產業夥伴攜手合作，共同開啟度假產業發展的新篇章。」

三大核心產品線發佈，加速旅遊從觀光走向度假

圍繞國內日益增長的度假需求，復星旅文在本次大會上正式發佈三大核心產品線：超級度假村、超級度假區以及超級文旅Mall。

超級度假村直擊國內業態單一、觀光為主的景區痛點，以擁有75年歷史的全球度假領導品牌Club Med地中海俱樂部為核心，通過高品質的服務、多元的文化氛圍以及豐富的體驗內容，為傳統景區提供一站式度假轉型解決方案。

會上，Club Med Joyview地中海‧鄰境與Club Med Urban Oasis地中海‧白日方舟正式發佈2.0品牌戰略。地中海‧鄰境將全新定位為「鄰近城市，鏈接景區的歡聚度假營地」，強化與周邊景區資源聯動，打造豐富且深度的在地體驗。地中海‧白日方舟則致力於打造「觸手可及的一站式城市度假地」，強調「城市度假，此時此地」的體驗理念。

超級度假區面向國內核心旅遊城市，立足三亞‧亞特蘭蒂斯、太倉阿爾卑斯國際度假區等標桿項目經驗，通過國際化IP加持、創新內容打造與多業態深度融合，形成沉浸式的主題度假綜合體，為區域文旅及消費升級注入新動力。目前正在著力推進刷新5項世界室內雪場之最的太倉阿爾卑斯國際度假區二期，以及全球首個AI主題度假區——海南超級地中海項目。

超級文旅Mall（HiSphere）瞄準新一輪城市存量更新浪潮，以文旅思維重塑商業空間，集文化、娛樂、演藝、主題樂園、購物、餐飲等多元體驗為一體，讓商業在文旅場景中自然生長，打造特有的城市度假生活方式。產品線首個項目將落地重慶。

三大產品線共14個項目集中籤約，以多元文旅生態推動目的地轉型

本次大會上，復星旅文圍繞國家重點城市群與文化旅遊核心增長帶，全面推進三大產品線在長三角、大灣區、京津冀、川渝、華中等區域的戰略佈局，集中完成廣州、重慶、杭州、濟南、西安、合肥、泉州、舟山等多地 14 個重點項目簽約，涵蓋 5 個超級度假村、8 個超級度假區及 1 個超級文旅Mall。重點簽約項目包括：

超級度假村 | Club Med Urban Oasis地中海‧白日方舟 杭州龍塢度假村

由復星旅文旗下地中海‧白日方舟與西湖文旅集團聯合打造，依托龍塢獨特的山谷與茶園景觀資源，將成為長三角家庭度假新的理想之所。項目計劃於2026年5月正式開業。

超級文旅 Mall | Hi•重慶

Hi • 重慶由復星旅文與重慶保稅港區集團聯合打造，總體量近50萬平方米，坐落於重慶兩路寸灘保稅港區空港功能區，距重慶江北國際機場僅15分鐘車程, 項目計劃於2026年下半年開業。項目規劃包含一條7萬平方米的巴渝文化沉浸式主題街區，一座近3萬平方米的國內首個「森林嘉年華」室內主題樂園，一個約1萬平方米的宇宙主題沉浸式體驗空間，並設有萌寵樂園、飛行影院等多元業態，為家庭客群與Z世代青年提供一站式娛樂和購物體驗。

復星旅文首席執行官鮑將軍表示：「本次大會眾多項目的集中籤約，不僅體現了復星旅文在全國文旅佈局上的階段性成果，也折射出文旅產業加速邁向高質量發展的強烈需求。未來，復星旅文將以更具創新力的產品體系、更智能化的運營系統和更開放的生態合作模式，與各地投資夥伴一道，共同打造更多具有全球競爭力的度假產品與體驗。」

關於復星旅文

復星旅遊文化集團（簡稱「復星旅文」）是全球領先的家庭休閒度假消費產業集團。作為復星「快樂」業務板塊的核心組成，復星旅文以「度假讓生活更美好」為使命，致力於為全球家庭提供國際化、高品質、多元化的度假體驗。

集團旗下品牌及產品包括在全球運營60余座度假村的精緻「一價全包」度假的全球領導者Club Med地中海俱樂部，鄰近城市鏈接景區的歡聚度假營地Club Med Joyview地中海‧鄰境，一站式城市主題度假品牌Club Med Urban Oasis地中海‧白日方舟，一站式海洋主題的高端綜合度假目的地三亞‧亞特蘭蒂斯，一站式冰雪主題的城市度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區與雪山下的一站式休閒旅居度假目的地麗江地中海國際度假區等。

