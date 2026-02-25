世界健身將於2026年2月27日參與IPO Edge爐邊談話

台北2026年2月25日 /美通社/ -- 世界健身股份有限公司（World Gym Corporation，下稱「世界健身」或「該公司」）(2762.TW)為享負盛名的World Gym品牌擁有者，目前全球門店數逾280間。該公司今天宣佈，總裁John Caraccio及執行委員會成員Mark Harms，將於2月27日美國東部時間上午8時，參與由IPO Edge與棕櫚灘對沖基金協會(The Palm Beach Hedge Fund Association)聯合舉辦的爐邊談話活動。

此次對談，Caraccio和Harms將闡述公司2025年第四季及全年財務業績，並分享2026年公司展望。憑藉審慎的增長策略，搭配嚴格的成本管控，世界健身的營收及盈利實現快速增長；該公司亦計劃持續拓張新門店，並推出多項創新服務。本次直播活動由IPO Edge總編輯John Jannarone及特約編輯Jarrett Banks主持，全程約60分鐘，並包含觀眾提問環節。

世界健身總裁John Caraccio表示：「我十分期待參與本次活動，向市場投資人報告公司財務業績，同時分享一系列備受期待的發展規劃，包括公司在AI科技導入及健康管理平台的超前佈局等。」

敬邀參與本次直播，也請您先行完成線上報名，登錄網址：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5PEh8sjhRMK1MUv3l96xaw#/registration

關於世界健身股份有限公司

世界健身為台灣最大健身連鎖品牌，目前在台營運139間門店。2024年，公司收購World Gym International，取得著名健身品牌World Gym及全球經營權，正式躋身全球健身領域領軍企業。截至目前，公司加盟網絡遍及10個國家，門店總數達284間，服務會員數量90萬人。世界健身始終以頂級設施、創新課程及科技驅動的解決方案，助力全球消費者實現健身目標，擁有更健康的生活。

SOURCE World Gym