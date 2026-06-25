巴黎、紐約和倫敦2026年6月25日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）聯合宣布，L'OFFICIEL AMTD IDEA將在2026年推出《L'OFFICIEL》台灣版與《L'OFFICIEL時裝》新加坡版。

作為全球領先的時尚媒體品牌，L'OFFICIEL AMTD IDEA近年推行清晰的擴張戰略，布局新興城市，開拓眾多新市場。它在核心媒體業務，以及《L'OFFICIEL》咖啡、《L'OFFICIEL》酒吧等IP垂直領域均投入大量資源，搭建起完整聯動的生態體系。這些舉措強化了L'OFFICIEL AMTD IDEA品牌的全球影響力，也鞏固了其作為東西方文化交流橋梁的定位。

隨著《L'OFFICIEL時裝》新加坡版的推出，《L'OFFICIEL》在新加坡增發中文版本，這使新加坡成為全球首個同時擁有《L'OFFICIEL》英文與中文雙版本的市場，凸顯L'OFFICIEL AMTD IDEA品牌在新加坡及東南亞的強勁發展勢頭與廣泛覆蓋面。全新中文版本也再次印證《L'OFFICIEL》對成熟且快速增長的華語讀者群體的承諾，進一步深化與新加坡及全球讀者群體的聯系。

新加坡的英文版本與中文版本將為獨立刊物，各自配備專屬編輯團隊。英文版將由總編輯Ian Lee領銜，中文版則將由總編輯Grace Lee領銜。

依托已落地的中國內地版與香港特別行政區版，以及即將推出的台灣版與新加坡版，L'OFFICIEL AMTD IDEA在維系自身全球影響力的同時，進一步鞏固其在中文雜志市場的領軍地位。

展望未來，L'OFFICIEL AMTD IDEA將在亞洲推出更多中文版本，同時持續推進其全球范圍內的發展布局。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

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尚乘國際：

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尚乘數科：

投資者關系部

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The Generation Essentials Group：

投資者關系部

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group