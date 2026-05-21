同程旅行2026第一季度收入實現人民幣50億元 用戶基數持續提升 年付費用戶增至2.54億

穩固大眾旅遊市場驅動業績優質增長

深化人工智能應用賦能可持續發展

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊服務平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2026年3月31日止三個月（「回顧期」或「2026年第一季度」）之未經審核綜合業績。

同程旅行聯席董事長、執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「二零二六年第一季度，受消費者旅遊需求結構轉型及利好的假期政策驅動，中國旅遊行業延續了良好的增長趨勢。作為中國領先的旅遊平台，我們順應市場趨勢，實施高效策略以把握新興增長機遇，同時滿足多元化的用戶需求。回顧期内，集團的業績表現保持穩健。我們積極把握市場結構升級帶來的增長機遇。展望未來，集團將繼續專注於核心OTA業務，在鞏固大眾市場地位的同時，穩步拓展出境遊服務，以加強我們的全球影響力。」

2026 年第一季度業績摘要及同比變動 收入及經調整溢利延續2025年強勁增長態勢 收入同比增加14.4%至人民幣5,005.8百萬元

經調整EBITDA同比增加19.8%至人民幣1,389.0百萬元

經調整溢利淨額為人民幣941.1百萬元，經調整淨利潤率增加至 18.8% 用戶基數持續提升 進一步強化中國大眾旅行市場的領先地位 平均年度付費用戶同比增長2.7%至253.9百萬人，創歷史新高

12個月累計服務人次增長4.5%至2,047.4百萬，進一步擴大了其在中國大眾旅遊市場的影響力 核心在線旅遊平台業務展現卓越增長及韌性 核心在線旅遊平台業務收入同比增加17.3%至人民幣4,449.9百萬元 交通票務服務收入同比增加6.2%至人民幣2,124.0百萬元，國際機票業務量與收入均實現穩健增長 住宿預訂服務收入同比增加14.7%至人民幣1,364.5百萬元，住宿間夜量增長強勁。 其他收入同比增加59.6%至人民幣961.4百萬元



持續深耕大眾市場 用戶基數與用戶價值穩定提升

同程旅行憑藉卓越的運營能力，進一步鞏固其在中國大眾市場的領先地位。得益於高效的獲客及互動措施，集團的用戶基數與用戶價值持續提升。回顧期内，集團的平均月付費用戶為46.4百萬人。年付費用戶同比增長2.7%至253.9百萬人，創歷史新高。十二個月累計服務人次同比增長4.5%至2,047.4百萬人。

回顧期内，同程旅行致力於提升用戶參與度並優化所有流量渠道的營運效率。通過與騰訊的長期合作夥伴關係，微信生態繼續作為集團重要的流量來源，使其能夠在中國各地建立廣泛的用戶基數，截至二零二六年三月三十一日，同程旅行超過87%的註冊用戶來自中國非一線城市。同時，集團推出一系列創新且具針對性的營銷活動，有效提升用戶參與度及忠誠度，帶動更高的複購率，為業務持續增長作出貢獻，進一步鞏固同程旅行作為體驗驅動型旅遊平台的定位。

核心OTA業務延續高質量增長 酒店管理板塊成增長新引擎

回顧期內，集團核心在線旅遊平台業務實現高質量增長。集團的交通業務持續展現出韌性，交通票務服務收入同比增長6.2%至人民幣2,124.0百萬元，主要得益於提升用戶出行體驗的增值產品和服務的持續豐富。國際機票業務方面，集團通過具競爭力的定價策略及優質服務進一步鞏固品牌認可度，在業務量與收入方面均實現穩健增長。火車票業務方面，集團致力於以用戶體驗為中心，持續優化由算法驅動的慧行系統，為用戶提供可行的端到端出行解決方案。

2026年第一季度，集團的住宿業務收入同比增長14.7%至人民幣1,364.5百萬元，其中住宿間夜量增長強勁。受高品質住宿需求上升推動，回顧期內集團平台上高品質酒店間夜量佔比同比持續提升。同時，集團實施精準用戶分層運營與互動策略，以提升購買頻率並提高用戶忠誠度。國際住宿業務方面，集團持續擴展與全球供應商的合作，進一步豐富產品及服務。依托國內用戶基數，集團推動交叉銷售，並針對高潛力用戶實施精準營銷，推動2026年第一季度的國際酒店銷售間夜量實現強勁增長。

回顧期內，集團的其他業務再次展現卓越增長。得益於酒店管理業務的優異表現以及萬達酒店及度假村的併入，同程旅行其他業務收入同比增長59.6%至人民幣961.4百萬元。同程旅行憑藉全面的品牌矩陣、具競爭力的技術能力與靈活的組織機制，持續擴展酒店網絡。藝龍酒店科技平台聚焦市場表現優異的的酒店品牌，而萬達酒店及度假村則憑藉強大的品牌資產以及涵蓋從設計至運營管理的端到端服務能力，加速其全國網絡擴張。

深化人工智能技術應用 驅動集團可持續發展

作為一家創新驅動型企業，同程旅行主動擁抱技術創新以推動業務轉型，將AI時代視為重大機遇。回顧期内，集團持續提升DeepTrip的能力並拓寬其應用場景，集團將更多交通資源整合進DeepTrip，以提供由AI驅動的端到端出行解決方案。集團亦將DeepTrip整合至機票票務服務中，以處理用戶預訂前的諮詢需求，同時幫助用戶識別更具價格競爭力的機票。另一方面，集團繼續與領先的外部AI公司開展戰略合作，把握未來增長機遇。在客戶服務方面，集團推出在線諮詢及語音諮詢渠道的實時同聲傳譯功能，有效消除語言障礙並顯著提升全球用戶體驗。此外，集團利用AI能力賦能客戶服務團隊，以更精準地識別用戶需求並提供更即時、準確的回應。

作為一家具有社會責任感的企業，同程旅行已將社會責任融入其日常運營的各個方面。二月下旬，中東衝突爆發後，集團迅速成立突發事件應急小組，保障用戶出行安全並支援受影響用戶。除此之外，集團在ESG的出色表現再次獲得國際認可，連續二年榮獲標普全球頒發的「行業最佳進步企業」獎項，並連續四年入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》。

展望未來，同程旅行對集團的業務及整體中國旅遊行業前景充滿信心。集團將繼續專注於核心OTA業務。同時，集團亦將加速酒店管理板塊的擴張，着力擴展酒店網絡與提升執行效率。此外，集團將積極利用AI技術創新，以捕捉新的增長機遇並提升運營效率。最後，集團仍將致力提升ESG表現，為社會及全體利益相關者創造長期價值。

關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ） 同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂、酒店管理、度假產品以及各種配套增值旅遊產品與服務，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶需求的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽集團網站: https://www.tongchengir.com

SOURCE 同程旅行控股有限公司