「敢創．藝術營2026」：聚合逾600「校園藝術大使」激發無限想像 探索藝術新領域

表演藝術工作坊包括「街舞文化工作坊」、「韓國流行舞蹈文化工作坊」、「戲劇工作坊」、「戲服及舞台道具製作工作坊」及「無伴奏合唱工作坊」；視覺藝術工作坊則包括：「故事及繪本創作工作坊」、「千年印記」書法篆刻工作坊」、「小型霓虹工作坊」、「竹迹花語・共生花園工作坊」及「想像之森：木構奇幻生物聯合創作坊」，讓來自不同學校的藝術大使聚首一堂，體驗多元模式的藝術創作，擴闊視野。

青年廣場一直致力為青年人提供一個輕鬆、可靠及安全的環境，讓他們能發展潛能，一展所長。透過是次「敢創．藝術營2026」，青年廣場繼續以6G (Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會)的指導原則，培育青年人對藝術的興趣和認知，讓他們參與一系列多元化及精彩的藝術實驗，一同感受藝術創作帶來的樂趣。

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校園藝術大使計劃

「校園藝術大使計劃」是香港藝術發展局一個藝術推廣計劃。自2008年推出以來，「校園藝術大使計劃」至今已委任超過19,000位來自中、小學及特殊學校的學生成爲校園藝術大使，並透過舉辦多樣化的藝術活動，讓藝術大使發揮所長，發掘藝術無限的可能。計劃更鼓勵他們與朋輩分享藝術創作的樂趣，實踐「活出藝術．積極分享」的精神。

青年廣場

青年廣場乃政府場地，是民政及青年事務局推動的青年發展項目。設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。

6G 是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision 環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y 旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

SOURCE 青年廣場