同程旅行2026上半年收入達人民幣9,992.8百萬元 經調整溢利淨額同比增加14.6%至人民幣1,792.0百萬元

深耕大眾旅遊市場 核心業務穩健增長

積極擁抱人工智能提升運營效率

香港2026年8月24日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2026年6月30日止三個月（「2026年第二季度」）及六個月（「回顧期」或「2026年上半年」）之未經審核綜合業績。

2026 年上半年業績摘要連同比變動 收入及經調整溢利延續增長勢能 收入同比增加 10.5% 至人民幣 9,992.8 百萬元

經調整 EBITDA 同比增加 13.5% 至人民幣 2,660.7 百萬元，經調整 EBITDA 利潤率為 26.6%

經調整溢利淨額同比增加 14.6% 至人民幣 1,792.0 百萬元，經調整淨利潤率為 17.9% 用戶基數及用戶價值穩健增長 平均月付費用戶為 45.1 百萬人

平均年付費用戶同比增長 0.9% ，達 253.9 百萬人

12 個月累計服務旅客人次同比增長 2.7% 至 2,044.3 百萬 核心業務保持增長勢頭 核心在線旅遊平台業務收入同比增加 12.7% 至人民幣 8,794.1 百萬元 住宿預訂服務收入同比增加 11.1% 至人民幣 2,845.1 百萬元，其中第二季度國際酒店銷售間夜量錄得卓越增長 交通票務服務收入同比增加 2.1% 至人民幣 3,962.2 百萬元，國際機票的收入保持強勁的增長勢頭。 其他收入同比增加 46.3% 至人民幣 1,986.8 百萬元



同程旅行聯席董事長﹑執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「2026第二季度，中國旅遊市場的外部環境充滿挑戰，燃油附加費大幅增加對長途旅遊需求造成壓力。儘管面臨不利影響，我們對公司業務及整體中國旅遊業的發展前景依然保持信心。中國政府進一步強化旅遊業作為國民經濟戰略性支柱產業的地位，為行業的長期增長奠定堅實基礎。回顧期內，同程旅行保持敏銳洞察與快速響應，積極擁抱AI帶來的技術變革新機遇，季度內再次取得穩健業績。」

持續深耕大眾旅遊市場 年累計服務人次2,044.3百萬

憑藉卓越的運營能力，同程旅行進一步鞏固在中國大眾旅遊市場的地位。集團通過高效的用戶互動措施及全面的產品供給，成功建立龐大的用戶基數。截至2026年上半年，集團的平均月付費用戶及年付費用戶分別為45.1百萬人及253.9百萬人。十二個月累計服務人次2,044.3百萬。截至2026年6月30日，集團超過87%的註冊用戶來自中國非一線城市。

回顧期內，同程旅行持續優化在微信生態系統內的運營效率。同時，作為獲取新用戶的核心渠道，集團的自有APP保持強勁的增長勢頭，其日活躍用戶在五一假期前達到歷史新高。為順應消費者追求儀式感與鬆弛感的新趨勢，集團推出主題營銷活動，以加強與年輕用戶群體的互動。

同程旅行重視用戶價值，積極投入會員計劃並優化用戶權益。回顧期內，集團通過提供更多專屬權益並提升服務質量，以加強與高價值會員的互動。此外，集團為用戶提供豐富的旅遊產品及服務，以滿足用戶在旅程中不斷變化的需求。這些舉措進一步提高用戶復購率，並增強用戶忠誠度。

核心在線旅遊平台業務保持穩健增長 其他業務收入同比增長46.3%

同程旅行的核心在線旅遊平台業務繼續保持增長勢頭。回顧期內，集團的核心在線旅遊平台業務總收入同比增加12.7%至人民幣8,794.1百萬元。主要受2026第二季度ADR與酒店間夜量穩健增長所推動，2026年上半年集團的住宿業務收入同比增加11.1%至人民幣2,845.1百萬元。受益於消費者偏好向高品質酒店轉移的結構性變化，2026年第二季度集團平台上高品質酒店間夜量佔比進一步提升。國際住宿業務方面，集團持續深化與全球供應商的合作，並進一步優化產品及服務供給，以更好地滿足用戶需求。

集團的交通業務受第二季度機票價格高企抑制出行需求的影響，2026年上半年整體收入同比增加2.1%至人民幣3,962.2百萬元。回顧期內，集團致力於提升用戶體驗，由算法驅動的慧行系統持續為用戶提供多元、可靠的端到端出行解決方案。同時，集團進一步將短途交通服務融入用戶的出行旅程中，為用戶提供更加順暢及便捷的出行體驗。在國際機票業務方面，集團維持具有競爭力的定價策略，同時進一步提升服務質量，以強化用戶心智。2026年第二季度，集團國際機票收入保持強勁的增長勢頭。

同程旅行的其他業務錄得顯著增長。回顧期內，其他業務的收入同比增加46.3%至人民幣1,986.8百萬元，主要受酒店管理業務的出色表現所推動。集團的藝龍酒店科技平台戰略聚焦受市場認可的品牌，延續快速擴張的態勢，同時憑藉技術能力提升運營效率。萬達酒店及度假村則採取精細化的擴張策略，聚焦核心城市與熱門旅遊目的地，以提升其在中國高端酒店的市場份額。截至2026年6月30日，集團在營運的酒店總數超過3,500家，另有超過2,000家酒店在籌備中。

積極運用AI技術提升營運效率 構建智能旅遊新體驗

作為一家創新驅動型企業，同程旅行致力於運用AI技術以把握AI時代的增長機遇，同時提升公司整體的營運效率。集團積極與領先的第三方AI平台開展戰略合作。作為首批接入微信AI助手的在線旅遊平台之一，集團正積極參與微信AI生態系統的共建，聚焦於在該生態系統內打磨並驗證其業務能力。同時，集團持續迭代自有AI行程規劃智能體DeepTrip。於2026第二季度，集團增強DeepTrip的記憶能力，使其能夠結合用戶的歷史偏好，生成更為精準化、定製化的旅遊行程。

在客戶服務方面，集團進一步深化AI驅動的自動化能力。在常規用戶諮詢場景已實現高度自動化的基礎上，集團將AI應用擴展至更多客服場景，顯著提升客戶服務效率及用戶體驗。此外，集團將AI深度嵌入到所有人工服務環節中，為客戶服務團隊配置AI工具箱，幫助其更好地理解用戶訴求，從而實現響應速度與準確率的提升。

展望未來，憑藉清晰的戰略佈局及卓越的執行能力，同程旅行完全有能力應對短期的市場不確定性，並把握長期增長機遇。集團將繼續專注於核心在線旅遊平台業務，鞏固公司在中國大眾旅行市場的地位，同時積極拓展國際業務。酒店管理業務方面，集團將加快酒店網絡擴張，同時提升運營效率。此外，集團將加大力度應用AI技術，以把握潛在增長機遇並提升運營效率。同程旅行將繼續致力於提升公司的ESG表現，為所有利益相關者創造可持續的長期價值。

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關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ）

同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂、酒店管理、度假產品以及各種配套增值旅遊產品與服務，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶需求的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽集團網站: https://www.tongchengir.com

SOURCE 同程旅行控股有限公司