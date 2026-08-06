連連數字榮獲《企業財資人》雜誌2026年度「最佳跨境支付解決方案提供商」優秀獎（Highly Commended）

中國杭州2026年8月6日 /美通社/ -- 近日，國際權威財資管理媒體《企業財資人》雜誌（Corporate Treasurer）正式公佈2026年度CorporateTreasurer Awards獲獎名單。連連數字憑借在跨境支付領域的技術創新能力、全球化服務網絡以及面向客戶的全鏈路數智化資金解決方案優勢，成功斬獲2026年度「最佳跨境支付解決方案提供商」（Cross-border Payment Solutions）優秀獎（Highly Commended），標誌著其跨境支付綜合服務能力再度獲得國際權威機構的高度認可。

作為亞太地區財資管理領域公認的標桿性榮譽，‌CorporateTreasurer Awards‌致力於表彰在財資管理、支付創新、風險管理等方面表現卓越的金融機構與服務提供商，其評選結果在全球企業財資圈擁有廣泛影響力。

連續兩年獲CorporateTreasurer Awards獎項，是連連數字「AI原生+全球化」雙輪驅動戰略落地成效的直接印證。2026年4月，連連數字正式發佈AI驅動戰略藍圖，宣佈從「跨境支付專家」升級為「AI原生的全球智能金融新基建」，全面推進AI技術在支付、增值服務等領域的產品化落地。

在這一戰略指引下，連連數字持續打造AI產品矩陣：對內，以全鏈路業務Agent化重構技術底座，構建覆蓋智能合規風控、智能資金管理、智能營銷、智能採購等全鏈條Agent體系，將AI能力深度嵌入業務流程的各個環節；對外，將經內部驗證的成熟AI技術能力進行產業化輸出，推出Agent Wallet、連連智樞、Open API集成Skill、LoopAI等產品矩陣，賦能海內外客戶實現跨境業務智能化轉型升級。

同時，通過AI產品矩陣與全球化服務網絡的深度融合，連連數字正重塑面向客戶的全鏈路資金解決方案。依托69項全球牌照與覆蓋200多個國家地區的服務網絡，連連數字將AI能力嵌入資金流轉和全球經營的關鍵環節，構建了覆蓋跨境貿易全鏈路的數智化支付體系。如在收款方面，憑借全球化支付網絡與智能路由技術，實現多國多幣種跨境收款高效到賬，幫助出海企業加速資金回籠；在合規方面，智能合規Agent實時識別各國監管要求與交易風險，自動完成合規校驗並提供實時預警，將合規從被動應對轉為主動防控；在智能運營方面，通過構建智能營銷Agent體系，將服務能力延伸至獲客、投放與轉化環節，幫助企業實現自動化、精細化的增長運營。

數據顯示，目前，連連數字已服務超1330萬家客戶，覆蓋跨境電商到B2B貿易、B2C跨境電商、獨立站用戶、服務貿易企業等多類場景，全鏈路資金解決方案在AI技術加持下，精準度、效率與合規水平均實現顯著提升。

此外，連連數字正加速打通人工智能技術從實驗室到產業規模化落地應用的轉化通道，將自身跨境支付網絡、智能體技術平台及全球合規能力與生態夥伴深度整合，構築安全互通、開放共享的金融人工智能產業生態，為全球跨境貿易智能化轉型提供基礎設施支撐。近日，連連數字與全球領先的數字支付公司Visa、銀聯國際分別達成戰略合作，在智能體支付領域實現從技術驗證到場景落地的關鍵突破：與Visa攜手探索AI智能體在採購、數字廣告優化及B2B平台支付等更廣泛商業場景中的應用，推進企業參與下一代商業所需的可信基礎；與銀聯國際聚焦全球採購與AI Token充值兩大場景的落地，圍繞海外智能體支付場景拓展、商戶覆蓋及AI技術協同研發展開全方位合作，共同打造智能化、標準化、全球化的新型支付解決方案。

連連數字表示：「這一重要獎項不僅是對連連數字跨境支付解決方案綜合實力的國際認可，更是對『AI原生+全球化』戰略方向的肯定。當前，全球貿易數字化進程持續加速，企業對跨境資金管理效率、合規安全與智能化水平提出了更高要求。連連數字將持續加大AI技術研發投入，攜手更多生態夥伴深化全球合規網絡佈局，致力於為全球企業提供更加安全、高效、智能的一站式跨境支付解決方案。」

面向未來，連連數字將繼續錨定「AI原生的全球智能金融新基建」戰略定位，以合規體系為底座、以AI Native為引擎、以全球化服務網絡為支撐，持續推動跨境支付行業從「連接資金」向「驅動智能」的代際升級，助力全球貿易參與者共享智能金融基礎設施的時代機遇。

SOURCE 連連數字