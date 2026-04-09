2026香港國際旅遊展(ITE)調查顯示: 地緣政治推高成本 惟高消費自由行客群預算不降反升

香港2026年4月8日 /美通社/ -- 第40屆香港國際旅遊展（休閒）及第21屆商務會獎旅遊展將於2026年6月11日至14日在香港會議展覽中心(HKCEC) 1號館舉行。作為亞洲旅遊業界及高端旅客公認的國際採購平台，展覽分別設置專業觀眾日與公眾開放日，配以不同推廣及活動安排。

ITE2025（2025香港國際旅遊展）成績斐然，共吸引來自64個國家和地區的502家參展商（其中三分之一來自亞洲以外）；7626名買家及業內觀眾（33%來自中國內地，20.2%來自海外）；以及70212名公眾觀眾（其中80%偏好自由行或私人定制旅行）。

每年由中華人民共和國文化和旅遊部組織的中國官方展團，涵蓋內地多個省市，依然是展會中規模最大的。

此外，ITE約70%的專業買家來自粵港澳大灣區(GBA)，包括廣東各城市的代表團及個人買家。2024年，大灣區GDP總量達2.09萬億美元，總人口超過8700萬——與東京灣區相當，且規模超過三藩市。

擁有750萬人口的香港在2024年以289億美元的出境旅遊支出位列全球第14大出境旅遊市場。2025年居民出境人次達1.17億，同比增長12.3%；2026年春節期間達300萬人次，同比增長22%。

面對地緣政治不確定性，ITE觀眾如何應對？ITE於3月中旬進行在線調查(共收集688份有效問卷)，顯示這些人群為高頻且高消費能力旅客，他們選擇增加支出而非減少旅行：

——74.6%在2025年進行了多次出境旅行

——62.5%計劃增加旅行預算；25.3%維持不變；僅12.2%計劃減少

——42.3%會避開受影響地區；29.7%在規劃2026年旅行時可能會避開

——超過一半受訪者擁有大學學歷

在ITE2025，超過1萬名觀眾參與了100多場公眾研討會，調查顯示其中43%對現場預訂（通常通過手機）感興趣，體現出強烈的購買意向。因此，參展商通過推廣優惠碼和在線預訂方式，而非現場直接銷售，更有助於提升收益。

ITE提供多項B2B及B2C服務，包括商務配對（快速對接買賣雙方）、協助參展商舉辦行業研討會、演講機會、KOL交流、公眾講座以及展前/展後推廣等。

儘管全球通脹壓力持續，主辦方匯眾自2019年以來一直維持展位租金不變，僅在2026年小幅上調2.19%，至每平方米470美元。

完整報告，請點擊：

https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE26-GlobalUncertainty-VisitorSpendingMore-Apr26-full-en.pdf

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電郵：[email protected] WhatsApp：+852 94008444 網址：https://www.itehk.com

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd