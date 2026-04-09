부유층 FIT 여행객, 지정학적 불확실성에도 지출 늘려 -- ITE 홍콩 2026 설문조사

홍콩, 2026년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 제40회 ITE 레저(ITE Leisure) 및 제21회 ITE 마이스(ITE MICE)가 2026년 6월 11일부터 14일까지 홍콩 컨벤션 센터(HKCEC) 1홀에서 개최된다. 아시아 여행 업계와 부유층 여행객을 위한 검증된 국제 소싱 플랫폼인 ITE는 업계 관계자와 일반 방문객을 위한 별도의 날짜, 프로모션, 프로그램을 운영한다.

높은 성과를 거둔 ITE2025에는 64개국 및 지역에서 502개 전시업체가 참가했으며(3분의 1은 아시아 외 지역), 바이어 및 업계 방문객 7,626명(중국 본토 33%, 해외 20.2%), 일반 방문객 7만 212명(80%가 FIT 또는 프라이빗 투어 선호)이 참석했다.

매년 중화인민공화국 문화여유부(Ministry of Culture and Tourism of P.R. China)가 주관하며 다수의 성과 도시가 참여하는 중국 공식 파빌리온이 최대 규모를 자랑한다.

또한 ITE는 업계 바이어의 70%를 광둥성 도시 무역 대표단 및 개인을 포함한 웨강아오 대만구(Greater Bay Area, GBA)에서 유치한다. 2024년 GBA의 합산 GDP는 미화 2조 900억 달러로 도쿄만 지역과 비슷하고 샌프란시스코보다 크며, 합산 인구는 8,700만 명을 넘는다.

인구 750만 명의 홍콩은 2024년 지출 기준 세계 14위 해외 여행 시장(미화 289억 달러)이었다. 2025년 거주자 출국 건수는 1억 1700만 건으로 12.3% 증가했으며, 2026년 춘제 기간에는 300만 건을 기록해 22% 상승했다.

ITE 방문객들은 지정학적 불확실성에 어떻게 반응하고 있을까? 3월 중순 ITE가 688명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과, 응답자들은 잦은 여행을 즐기는 부유층 여행객으로 나타났다. 이들은 여행을 줄이는 대신 더 많이 지출하는 것을 선택했다.

74.6%가 2025년에 여러 차례 해외 휴가 를 다녀왔다.

를 다녀왔다. 62.5%가 여행 예산을 늘릴 계획 이며, 25.3%는 유지, 줄이겠다는 응답은 12.2%에 불과했다.

이며, 25.3%는 유지, 줄이겠다는 응답은 12.2%에 불과했다. 42.3%는 2026년 휴가 계획 시 피해 지역을 피할 것이며 , 29.7%는 피할 수도 있다고 답했다.

, 29.7%는 피할 수도 있다고 답했다. 절반 이상이 대학 교육을 받은 것으로 나타났다.

ITE2025에서는 1만 명 이상의 방문객이 100개 이상의 공개 세미나에 참석했으며, 당시 설문조사에서 43%가 주로 모바일을 통한 현장 예약에 관심을 보여 강력한 구매 신호를 나타냈다. 전시업체는 직접 판매 대신 할인 코드와 온라인 예약을 홍보함으로써 더 많은 수익을 창출할 수 있다.

ITE는 셀러와 바이어 간 신속한 매칭을 위한 비즈니스 매칭, 전시업체의 업계 세미나 개최 지원, 발언 기회, KOL 네트워킹, 공개 세미나, 전시 전후 프로모션 등 B2B/B2C 서비스를 제공한다.

글로벌 인플레이션에도 불구하고, 주최사 TKS는 2019년 이후 공간 임대료를 동결해 왔으며, 2026년에는 제곱미터당 미화 470달러로 인상률은 단 2.19%에 불과했다.

전문 확인 링크:

https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE26-GlobalUncertainty-VisitorSpendingMore-Apr26-full-en.pdf

전시 참가 및 방문 문의:

이메일 [email protected] 왓츠앱: +852 94008444 웹사이트: https://www.itehk.com

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd