2026年Mitrade市場展望：黃金價格波動成焦點，契合亞洲差價合約交易情緒

台北2026年1月29日 /美通社/ -- 在宏觀經濟不確定性、貨幣政策轉變和地緣政治風險的重壓下，金融市場步入2026年，現貨黃金再度成為亞洲各地差價合約(CFD)交易者的關注焦點。對許多人而言，農曆新年是重新調整交易策略的時機，而長久以來被視為財富與穩定象徵的黃金，仍是這一規劃的核心。

Mitrade最新發佈的報告《2026年金融市場：黃金、白銀、石油及藍籌股的波動催化劑--差價合約交易者展望》指出，實時黃金市場--尤其是XAUUSD（黃金/美元貨幣對）--在亞洲持續扮演著避險資產和價值儲存手段的雙重角色，此地區的交易行為深受通脹擔憂、貨幣波動及資本保值需求的影響。該報告現已向交易者開放，還探討了當前影響黃金價格的更廣泛波動驅動因素，包括利率預期變化、貨幣走勢和地緣政治風險。

Mitrade Group副總裁Kevin Lai表示：「亞洲交易者對突破勢頭和短期價格波動高度敏感，尤其是在現貨黃金差價合約交易中。在快速變化的市場中，XAUUSD仍是應對宏觀變化的首選工具。Mitrade重視交易者教育，提供實時洞見、移動優先的訪問方式和具成本效益的執行服務，幫助用戶更智慧地應對避險需求激增或與通脹相關的新聞頭條。」

亞洲在線投資詐騙案件有所增加，Infosecurity Magazine報道稱，針對零售用戶的欺詐交易平台激增。作為一家持有多國牌照的全球差價合約平台，Mitrade通過50多項榮譽獎項彰顯其對可靠性和交易者保護的承諾，包括「全球最佳差價合約經紀商」(Best CFD Broker Global)和「亞洲最快出金經紀商」(Fastest Withdrawal Broker Asia)。此外，公司還自願為客戶提供資金保險，在經紀商破產等極不可能發生的情況下，累計最高賠付額可達100萬美元。

Mitrade作為屢獲殊榮的全球知名CFD交易平台，持有開曼群島金融管理局(CIMA) (SIB1612446)、毛里求斯金融服務委員會(FSC) (GB20025791)、澳大利亞證券投資委員會(ASIC) (AFSL398528)、南非金融部門行為監管局(FSCA) (FSP 54842)以及塞浦路斯證券交易委員會(CySEC) (CIF438/23)的監管牌照。該集團致力於推動金融普惠，為超600萬交易者提供900餘種場外交易衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF和股票。

該平台提供毫秒級執行速度、低點差、先進風險緩解工具以及多設備兼容性，確保為每位交易者量身打造直觀的交易體驗。

