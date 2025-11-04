屢獲殊榮的CFD經紀商Mitrade在亞洲市場加強反詐騙警戒之際堅守誠信為本

台北 2025年11月4日 /美通社/ -- 隨著亞洲零售交易市場詐騙活動愈演愈烈，差價合約(CFD)經紀商Mitrade正重申其對治理、交易者保護和監管透明度的重視。該平台近期斬獲四項區域大獎：「2025年亞洲最受信賴經紀商」、「2025年亞洲最快出金經紀商」、「2025年亞洲最具創新性平台」以及「2025年亞太區最佳移動端CFD交易體驗」。

當前，網絡金融欺詐引發的擔憂與日俱增。印尼反詐騙中心報告稱，截至2025年3月，該國已發生74000起詐騙案件，損失超1.4萬億印尼盧比。美聯社報道稱，泰國在6月份發生了24500起移動詐騙案件。國際刑警組織(INTERPOL)與聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)也警告稱，犯罪集團正將勢力範圍擴大至整個地區，並將易受攻擊的數字投資者作為目標。

隨著詐騙分子仿冒受監管平台作案，經紀商面臨著在高風險環境中尋求保障的用戶更嚴格的審視。

Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示：「亞洲零售交易市場增長迅猛，但欺詐風險尤為突出，特別是在新交易者進入之際。我們通過多層保護機制來解決這個問題——客戶資金隔離、第三方審計、百萬美元償付保險，所有業務均在五張監管牌照下合規運營。」

他補充道：「儘管我們是在受監管的框架內運營，但我們清楚，信任需要持續爭取——尤其是在受欺詐影響的地區。這就是為什麼我們還投資於欺詐預防和用戶教育，以便交易者能更好地識別風險。獲獎是對這份信任的肯定，但更重要的是，我們時刻保持警惕並堅守責任。」

在亞洲，移動端交易是零售投資者的主要渠道，智能手機的使用提高了市場參與度。Mitrade的應用程序以交易者為中心並注重安全性——這使其獲得了《Global Brands Magazine》頒發的「2025年亞太區最佳移動端CFD交易體驗」獎。

在這個金融服務普及速度快於執法跟進的地區，Mitrade始終維護交易者的利益並持續創新，以提供一個安全的世界級交易平台。

關於 Mitrade

Mitrade作為屢獲殊榮的全球知名CFD交易平台，持有開曼群島金融管理局(CIMA) (SIB1612446)、毛里求斯金融服務委員會(FSC) (GB20025791)、澳大利亞證券投資委員會(ASIC) (AFSL398528)、南非金融部門行為監管局(FSCA) (FSP 54842)以及塞浦路斯證券交易委員會(CySEC) (CIF438/23)的監管牌照。該集團致力於推動金融普惠，為超600萬交易者提供800餘種場外交易衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF和股票。

該平台提供微秒級執行速度、低點差、先進風險緩解工具以及多設備兼容性，確保為每位交易者量身打造直觀的交易體驗。

交易存在風險。本文僅供參考，不構成金融建議、要約或招攬。

更多信息，請訪問https://www.mitrade.com。

SOURCE Mitrade Group