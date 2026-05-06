勞力士中國海帆船賽2028 - 開始接受報名

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 「勞力士中國海帆船賽2028」已開始接受報名，香港遊艇會已經發佈賽事公告，歡迎來自世界各地的帆船好手參與其中一個極具戰略挑戰的離岸帆船賽。

勞力士中國海帆船賽全長565海浬，將於2028年3月8日在香港具標誌性的維多利亞港展開，今屆賽事在3月初進行，以便船隊乘東北季候風之利，順風航行至菲律賓的蘇碧灣。

這個賽事更被譽為亞洲最高級別的藍海經典離岸帆船賽， 2028年將踏入66周年，賽事由香港遊艇會 - 一個既多元又國際化，以及在香港歷史最悠久和最享負盛名之一的體育會所主辦。勞力士與香港遊艇會自2007年開始合作，並從2008年起成為旗艦比賽勞力士中國海帆船賽的冠名贊助商。

在2026年的賽事，劉永豐的 Ker 42 Custom 型「Seawolf號」奪得 IRC 全場總冠軍，成為中國內地首艘奪得此殊榮的賽船；Philip Turner 與陳維澤的 R/P 66型 「Team Alive–Rampage號」 贏得衝線冠軍。

「Team Alive–Rampage號」舵手Duncan Hine 表示，勞力士中國海帆船賽絕對是帆船好手不容錯過的盛事：「勞力士中國海帆船賽是一項真正考驗航海技術的賽事。這是一場讓所有船隊— 無論規模大小 — 都有機會創造奇蹟的比賽。若你有機會參與這項賽事，絕對值得付出努力。作為一項兩年一度的賽事，它更具可行性，而在香港遊艇會的強力支援下，許多岸上準備工作都變得更加輕鬆，讓你能專注於最精彩的部分— 航行。揚帆追夢。」

「2028年勞力士中國海帆船賽」賽事公告已經上載至勞力士中國海帆船賽官方網頁: https://www.rolexchinasearace.com/competitors

有關勞力士中國海帆船賽的相片可於此下載: Rolex China Sea Race 2028 entries open, 請註明由ROLEX / Andrea Francolini提供。

香港遊艇會簡介

香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的體育會之一，在過去170年一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。本會為一眾不同年齡與技術水平的水上運動愛好者，當中包括會員及非會員，提供多項訓練活動以促進他們的個人發展、發掘及培養有潛質參加比賽的精英運動員，藉此推動這些有益身心的運動在香港的發展和普及化。香港遊艇會全年舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船及賽艇賽事，大大提升香港在國際體壇的地位。

SOURCE 香港遊艇會