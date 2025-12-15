雲頂新耀發佈2030戰略並公告董事及主要股東增持公司股份

上海2025年12月15日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK，以下簡稱「公司」）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈正式發佈公司2030年發展戰略，全面規劃未來五年發展藍圖，持續豐富產品管線，最大化商業平台價值，推進研發的全球化佈局。

與此同時，公司對外發佈董事及主要股東增持公司股份的相關公告，2025年12月12日，非執行董事、董事會榮譽主席兼本公司主要股東傅唯先生，執行董事兼董事會主席吳以芳先生，執行董事兼本公司首席執行官羅永慶先生，以及執行董事、總裁兼本公司首席財務官何穎先生通過公開市場合計增持本公司普通股846,659股，涉及總金額超過3,800萬港元，平均價格約為每股45.01港元。此外，公司主要股東康橋資本在視市場狀況及在適用法律及監管的規限下，已進一步承諾計劃於未來三至六個月內將其持股比例累計增加不多於1%。

董事會認為，董事通過場內收購股份進行的自願購股，以及康橋資本作出的相關承諾，充分體現了對本公司未來前景及長期發展的堅定信心。

2030戰略：

雲頂新耀2030戰略明確提出以「BD合作+自研」雙輪驅動，實現商業化創造確定性價值、自研創造成長性價值。公司將持續鞏固核心治療領域優勢，推進創新藥研發和商業化，打造可持續增長的全球化創新型生物製藥企業。

在疾病領域，公司聚焦腎科、自身免疫、急重症、心血管及眼科等核心方向，通過引進創新資產與自主研發並行推進，到2030年形成高價值產品組合，並拓展其他藍海領域的大單品。

在商業化平台建設上，公司已佈局三款商業化產品，並著力建立全渠道商業化體系及藥品全生命週期商業化能力。到2030年，公司計劃實現收入規模超過150億元人民幣，其中現有管線銷售收入約90億元，新引進管線銷售收入約60億元，並探索潛在對外授權（License-out）收入；年複合增長率預計在2025-2030年超過50%，2030年後保持超過15%。同時，商業化產品數量將提升至20款以上，包括耐賦康®、維適平®、依嘉®、頭孢吡肟-他尼硼巴坦及樂瑞泊®（萊達西貝普）等。

在研發平台方面，公司以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台拓展研發能力。到2030年，在核心平台mRNA in vivo CAR-T和mRNA腫瘤疫苗平台基礎上，擴展至其他高潛力平台（比如siRNA、抗體等），進一步強化核心治療領域研發實力。

在全球化能力建設方面，公司啟動全球化戰略，推進全球化的註冊及臨床開發能力建設，同時逐步自建歐美及新興市場商業化體系，盡快實現「海外授權+商業化」的雙引擎驅動增長，加快國際化發展步伐。

通過這一戰略佈局，公司致力於在核心治療領域和創新藥研發上持續領先，打造可持續增長的全球化創新型生物製藥企業，致力於成為全球領先的綜合性生物製藥公司。

與新橋生物協同，作為新橋生物的第一大股東（持股約16%）及重要戰略投資者，雲頂新耀將與新橋生物深度協同，發掘優質資產，加強全球化研發能力建設，並通過創新藥商業化整合平台及「BD合作+自研」雙輪驅動模式，進一步拓展全球商業化及研發註冊能力。同時借助新橋生物在不限治療領域的全球化產業資源、團隊及頂尖人才，實現雙方優勢互補。

雲頂新耀董事會榮譽主席、康橋資本首席執行官傅唯表示：「雲頂新耀發佈的2030戰略充分體現了公司在創新藥研發、商業化和全球化佈局上的清晰規劃與前瞻性，展示了持續創造價值的能力。自2017年成立以來，公司通過授權引進（license-in）引入創新資產，建立了堅實的基礎，完成在香港交易所IPO，並依靠『雙輪』驅動戰略，聚焦藍海領域，打造卓越商業化平台並完善研發和生產能力，為公司未來發展奠定了堅實基礎。

康橋資本將充分發揮全球產業資源和生態網絡優勢，與公司共享戰略與運營經驗，支持核心管線和研發平台的持續發展。作為主要股東，我們也通過增持股份進一步表達對公司長期發展前景的認可和支持。期待公司在未來持續引領創新藥研發與商業化發展，打造全球領先的綜合性生物製藥企業。」

雲頂新耀董事會主席吳以芳表示：「2030戰略標誌著雲頂新耀邁向全球生物製藥前沿的重要里程碑。未來五年，公司將聚焦『BD合作+自研』雙輪驅動，依托科學與市場洞察，推動戰略領域形成N+X產品組合，把握藍海大單品機遇。公司計劃通過已經建立的BD能力和康橋生態，每年引進3-5個中後期重磅產品，依托自身精幹高效的商業化團隊實現每個產品醫保後三年銷售達峰。

未來五年，公司計劃引進20個以上的高值資產，為2030年貢獻收入60億，在2035年實現大約300億的收入貢獻。在自研方面，公司將持續推進創新藥自主研發平台建設，強化核心治療領域研發能力。同時，公司近期與海森生物簽署的商業化服務協議及授權許可協議，將充實後期管線佈局、提升商業化平台運營效率，並助力心血管及相關領域業務拓展。

未來，公司將持續推動管線拓展、商業化能力建設及全球研發佈局，不斷提升雲頂新耀在全球創新藥領域的綜合競爭力。在商業化現金流持續改善及充裕現金儲備的有力支撐下，公司將加快戰略落地，穩步邁向千億市值計劃的目標，為更多患者帶來高價值的創新治療選擇。」

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「通過深化『雙輪驅動』戰略，雲頂新耀正加速邁向全球領先的生物製藥公司。公司已建立以『科學及商業洞察驅動的醫學、准入、市場、銷售一體化協同』為核心的商業化體系，並持續強化平台能力建設，推動核心產品穩健增長。作為一款慢病用藥，耐賦康®在上市後的首個完整商業化年度，依靠不到200人的一線銷售團隊，今年前3季度銷售額已突破10億元成為行業最佳實踐之一，充分驗證了公司成熟且可複製的商業化能力。基於此，公司將把在腎科及抗感染領域積累的商業化體系與經驗，拓展至自身免疫、眼科、急重症及心血管等治療領域。

科學及商業洞察也是研發的戰略出發點，我們將同時加速推進自研mRNA In vivo CAR-T平台及mRNA腫瘤疫苗平台的臨床開發進程。在2030戰略指引下，雲頂新耀將持續聚焦中國及全球尚未滿足的醫療需求，不斷提升全球創新藥競爭力，為更多患者帶來高價值創新治療選擇。」

