第21屆世界中醫藥大會《心腦血管病產教融合研討會》在法國巴黎盛大召開

世界中醫藥學會聯合會監事會主席拉蒙先生、世界中醫藥學會聯合會副主席張伯禮、中國工程院院士、「國醫大師」張伯禮先生、世界中醫藥學會聯合會產教融合促進工作委員會副會長、金木集團董事長鈕立衛先生、河北省醫藥行業協會書記劉驍悍、天津中醫藥大學中醫藥研究院黨委書記王怡女士等領導、專家出席本次會議。

在「中醫藥服務人類健康產業拓展計劃」發佈環節，世界中醫藥學會聯合會產教融合促進工作委員會副會長，金木集團董事長鈕立衛先生做了詳細報告，介紹了這一具有里程碑意義的計劃。他表示，金木集團將致力於推動中醫藥國際化進程、在法國設立中醫藥產教融合（巴黎）拓展中心，為構建人類衛生健康共同體貢獻智慧和力量。

在現場嘉賓共同見證下，金木集團與世界中醫藥學會聯合會產教融合促進工作委員會、中國旅法工程師協會、美國國際中藥保健總會、加拿大匯榮企業有限公司舉行了合作簽約儀式。通過與融促會、行業協會、國際醫藥保健機構的合作，金木集團將更好地拓展國際市場渠道，充分利用好當地中藥資源，不斷提高產品的適應性和競爭力，進一步促進中醫藥在國際醫療領域的應用和推廣。

圓桌對話環節，各位專家、學者圍繞中醫藥在心腦血管病領域的研究進展與未來展望展開了熱烈而深入的討論。現場學術氣氛熱烈而又濃厚。來自德國、澳大利亞、加拿大的中醫學者、傳統醫學傳承人紛紛發言，圍繞中醫藥走出海外，邁向國際化市場等話題與在場專家積極交流探討，力求促進中醫藥的傳承與創新發展，提升中醫藥國際傳播能力，推動中醫藥國際間交流合作。

金木集團在本次大會上的精彩亮相，不僅展示了其在中醫藥領域的雄厚實力和卓越成就，更為中醫藥的國際化發展貢獻了自己的力量。展望未來，金木集團將繼續秉承「傳承中醫藥文化，引領健康未來」的企業使命，加大科研投入，推動中醫藥傳承創新發展，為全球心腦血管疾病的防治貢獻更多智慧與力量。

SOURCE 金木集團