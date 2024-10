21st World Congress of Chinese Medicine - "Seminar on the Integration of Industry and Education in Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases" Dibuka di Paris

Salah satu sesi penting WCCM adalah "Seminar on the Integration of Industry and Education in Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases" pada 26 Oktober. Industry-Education Integration Promotion Committee of the World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS) menjadi tuan rumah dalam sesi ini, sedangkan Jimon Group menjadi pihak penyelenggara acara. Seminar ini menyoroti pencapaian riset dan aplikasi klinis terkini obat tradisional Tiongkok untuk mengobati penyakit kardiovaskular. Lewat acara ini, khasiat obat tradisional Tiongkok turut dieksplorasi, terutama dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular. Acara ini juga mempromosikan integrasi obat tradisional Tiongkok dan obat modern, sekaligus meningkatkan manfaat obat-obatan tersebut bagi pasien di seluruh dunia.

Ramon Maria Calduch, Chairman, Supervisory Board, WFCMS; Zhang Boli, Vice President, WFCMS, Senior Researcher, Chinese Academy of Engineering, serta Praktisi Terkemuka Obat Tradisional Tiongkok, merupakan peserta-peserta ternama yang berpartisipasi. Sosok-sosok ternama lain yang menghadiri acara ini adalah Liu Xiaohan, Secretary, Hebei Pharmaceutical Industry Association, dan Wang Yi, Secretary, Party Committee, Institute of Chinese Medicine di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine.

Ketika meluncurkan "Chinese Medicine for Global Health Industry Expansion Plan", Chairman, Jimon Group, Niu, menjelaskan inisiatif penting ini. Menurutnya, Jimon Group ingin meningkatkan ekspansi internasional obat tradisional Tiongkok, serta mendirikan Chinese Medicine Industry-Education Integration Expansion Center di Paris. Tujuannya, menyumbangkan keahlian dan sarana yang menciptakan komunitas kesehatan global.

WCCM juga menggelar peresmian kolaborasi antara Jimon Group dan beberapa lembaga, termasuk WFCMS Industry-Education Integration Promotion Committee, Association des Ingénieurs Chinois en France, International Chinese Medicine and Healthcare General Association dari Amerika Serikat, dan United Wings Enterprise Inc. yang berbasis di Kanada. Lewat kolaborasi tersebut, Jimon Group ingin memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan adaptabilitas dan daya saing produk-produknya dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Lewat langkah ini, Jimon Group memperkuat jangkauan, serta meningkatkan pengakuan dan implementasi obat tradisional Tiongkok dalam praktik kesehatan global.

Di sesi dialog, praktisi dan peneliti terkemuka membahas kemajuan dan masa depan obat tradisional Tiongkok dalam mengobati penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular. Para pemimpin ternama di industri kesehatan yang berasal dari Jerman, Australia, dan Kanada saling bertukar gagasan tentang ekspansi obat tradisional Tiongkok, berfokus pada warisan kebudayaan, inovasi, dan kolaborasi internasional.

Keterlibatan Jimon Group dalam WCCM tak hanya mencerminkan kepiawaian dan pencapaian luar biasa di bidang obat tradisional Tiongkok, namun juga membuktikan peran Jimon Group dalam memajukan praktik obat tradisional Tiongkok pada tingkat dunia. Ke depan, Jimon Group selalu berkomitmen terhadap misi "Melestarikan kebudayaan obat tradisional Tiongkok dan mewujudkan masa depan kesehatan". Jimon Group juga berencana meningkatkan investasi dalam penelitian ilmiah. Lewat langkah ini, Jimon Group memperjuangkan pelestarian aset kebudayaan dan membuat inovasi terkini dalam obat tradisional Tiongkok sekaligus berkontribusi signifikan terhadap pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular.

SOURCE Jimon Group