貝康醫療(2170.HK)：銷售收入增長46%，毛利72%，國際化布局初見成效

隨著去年貝康醫療對新加坡Genea Biomedx（BMX）的成功收購，BMX在上半年取得了穩健的業績表現。上半年，BMX實現銷售收入5011萬元，其中培養液分部表現強勁，同比增長37%，在北美市場的收入提升更是接近翻倍。

此外，貝康向BMX提供全產業鏈的擴充。除原本銷售的培養箱培養液外，BMX加入了男科、冷凍、遺傳系列產品並已在2024歐洲ESHRE人類輔助生殖大會中精彩亮相。在不斷推進新產品CE報證進度下，預計24年底至25年初將有新一輪產品可以進行國際化商業化銷售，為BMX的後續全球化發展提供強勁動力。

2. 爬坡期即將完成，管線產品下半年商業化大豐收

從財報中可以看出，下半年貝康將迎來眾多關鍵產品的註冊獲批。

在遺傳檢測方面，貝康自研的PGT-M試劑盒臨床試驗已經完成，預計於2024下半年成為中國首個獲證能阻斷地中海貧血基因的試劑盒；另一款產品PGT-SR試劑盒也是十四五重點研發的國產化產品，能夠有效檢出以前無法檢出的遺傳病，預計於2025年成為行業首款取證的產品。男科檢測方面，貝康自研的精子分析儀也即將與2024下半年取證，同時還有一款家用精子檢測設備也將於今年獲得註冊證。冷凍存儲方面，貝康自研的超低溫存儲儀是中國第一款專為胚胎、卵子凍存的設備，滿足全國每年有1000萬新增胚胎需要。

值得一提的是，貝康即將在2025年完成Gems全品系培養液的國家藥監局的註冊批准，伴隨國產替代加速的這一大背景，公司在胚胎培養液市場將迎來良好的商業機遇。目前，國內胚胎培養液市場主要依賴進口。BMX曾授權COOK Medical培養液技術並商業化銷售，曾經是中國最受胚胎師歡迎的培養液產品，未來培養液獲證後將極大程度上填補市場空白。

根據弗若斯特沙利文報告顯示，胚胎培養液產品在中國擁有約10億的終端市場。站在當下來看，貝康醫療一個重磅的催化劑，在於其核心布局領域胚胎培養液市場後續加速兌現的商業化潛力，將擁有30年歷史的國際知名的培養液實現國產化。

3. 中國生育政策持續利好，品牌頭部效應凸顯

目前，國內多個省市將輔助生殖項目正在納入醫保支付范圍。截至2024年中，上海、浙江、江西、山東、青海及新疆維吾爾自治區和新疆等20個省份也相繼加入了輔助生殖醫保。同時政府根據服務項目進行針對補貼，快速有效地吹起了試管嬰兒的春風。

站在當下來看，在漫長的醫藥「寒冬中」，輔助生殖這一賽道在宏觀政策的支持下持續利好。目前貝康醫療已經在遺傳、胚胎、男科、冷凍等一系列細分領域佔據了先發優勢，已具備為國家輔助生殖做產業化建設的能力。

貝康醫療+BMX的成功整合奠定了貝康成為中國版Vitrolife的基礎。與Vitrolife相比，貝康不僅在產品技術層面實現了對標，更在產業鏈的本土化規模化能力上取得了顯著成就。隨著公司新生產基地的建成，全新的自動化生產基地將大幅提高產品集成化制造能力，更快佔領未來市場。這意味著貝康作為行業頭部企業的地位在中國已經奠定。

4. 生育技術持續創新終將引導行業價值回歸

在全球試管嬰兒產業快速發展的背景下，創新生育方式的需求愈加緊迫。貝康始終致力於推動人工智能在生育健康產品和硬件領域的創新，已經在人工智能設備研發中取得了卓越成就。

例如，GERI全時差培養箱上創新開發的胚胎人工智能分析軟件（已獲得FDA認證），依托超過10萬例胚胎對照模型，能夠精確評估胚胎的發育狀態和最佳植入時機。與傳統培養箱相比，這項技術顯著提升了胚胎的成囊率和成活率，得到了臨床醫生的廣泛認可。此外，貝康自主研發的基因測序儀、精子分析儀以及冷凍系列產品，也在不斷向人工智能開發軟硬件迭代推進，致力於構建智慧化輔助生殖中心的建設。

展望未來，貝康將與BMX繼續保持在輔助生殖人工智能軟硬件的研發基礎，不斷開發出滿足臨床需要的更安全、更智能的設備和產品，為人類創新生育技術創造真正產業價值。

SOURCE 貝康醫療