健絡通25週年「壹點寧 清涼」薄荷冰涼助你隨時隨地紓緩多種疼痛

「壹點寧 清涼」的誕生

健絡通藥業有限公司創辦人黃天賜教授自幼受到父親黃道益的啟發和培養，及至成為中醫師，發現不少人都受痛症困擾，便特別設計出方便按摩的「壹點寧 清涼」，結合磁療、藥療、理療於一身，供患者自己找出身體痛點進行按摩。瓶身磁珠及瓶底尺寸與手指公相若，更可避免手指因按摩而感覺疲累，甚至勞損。

都市人久坐易有肌肉痠痛、工作忙碌時頭痛亦時有發生。為了方便隨時隨地可自行按摩、消除疲勞，「壹點寧 清涼」除25毫升裝，更備有5毫升裝，特別適合放於手袋隨身攜帶。根據城市大學和浸會大學的實驗報告，壹點寧 清涼被證實能夠有效肌肉功能恢復和消除疲勞，效果提升高達51%1。「壹點寧 清涼」的天然薄荷香氣結合磁珠按摩，更可以紓緩頭痛，提供安寧舒適的休息和恢復。

於25週年回饋消費者

為回饋消費者25年來的支持，健絡通推出一系列的宣傳攻勢，包括即日起至10月17日在健絡通官方網站買滿港幣250元即送港幣250元的優惠券2，以及10月份於連鎖個人護理用品店購買個別產品享低至8折；亦會於社交平台舉辦多次小遊戲，送上總值超過港幣80,000元獎品3，請密切留意健絡通Facebook及Instagram的最新公佈。

產品在萬寧、屈臣氏、華潤堂、裕華、HKTVmall等連鎖個人護理用品店及各大藥房均有代售。

1城市大學和浸會大學於2007年2月的實驗報告驗證了「壹點寧 清涼」的功效，顯示它能夠高達51%地提升劇烈運動後的恢復筋肌功能和減輕疲勞。 2優惠包括5張港幣50元優惠券；優惠適用於下次滿港幣700元的消費，每次限用一張，不可與其他優惠券同時使用；優惠有效期至2024年12月31日；優惠券於10月18日發送至健絡通會員賬戶內。 3 於2024年9月至2025年7月期間，將舉行不少於6次小遊戲，每次中獎名額不少於30人，大獎價值可達每份港幣2,500元。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久的歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

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SOURCE 健絡通藥業