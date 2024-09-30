25 年創新與卓越：Alma 在泰國舉辦第七屆 Alma 學院活動，慶祝銀禧紀念

此公司以能量源設備供應商起家，至今迅速成為業界龍頭，徹底改變各種醫美領域的治療模式，並在醫學美容領域的臨床卓越性和創新突破方面樹立新的標準。

如今，Alma 是美容業界的世界領先供應商，產品行銷 100 多個國家。公司旨在為醫學美容供應商提供整個生態系統，提供市場最具協同效益的產品，包括屢獲殊榮的能量源醫美設備、高端注射美容、先進皮膚分析、家用美容儀和優質護膚產品。

為了紀念這個重要的周年紀念日，在活動開幕式上，Alma Lasers首席執行官Lior Dayan先生表示：「過去25年來，我們與許多醫美中心合作，推動醫美治療領域的發展，始終提供臨床驗證的高價值解決方案，確保接受醫美人士能夠得到最卓越的體驗。當我們展望未來 25 年時，我們的使命仍然堅定。」

他補充說：「我們將與合作拍檔一起繼續這傳承，推動創新和卓越，以塑造美容行業的未來，並賦予全球更多個人的能力。」

Alma 的旗艦峰會被公認為美容行業最重要的活動之一，現已抵達泰國芭堤雅，來自整個行業的 17 名世界級專家齊聚一堂，討論最新消息和見解，並分享實際案例實踐。著名演講者包括來自以色列的 Ofir Artzi 教授、美國的 Jeffrey Hsu 博士、印度的 Chytra V Anand 博士、澳洲的 Natasha Cook 博士，韓國的 Do Young Rhee 博士，以及來自西班牙的 Pablo Naranjo 博士。

涉及的講題十分廣泛，涵蓋嫩膚、色斑、治療目前具有挑戰性的皮膚狀況、眼周美容手術、脫毛、疤痕管理、暗瘡和臉部輪廓塑形。多元化的參加者包括特約皮膚科醫生、美容醫生、美容外科醫生和整形外科醫生。

活動包括介紹最新技術進展和臨床方案發展的環節，以及使用 Alma 屢獲殊榮的產品，包括旗艦產品 Harmony XL Pro（適用於數十種美容症的全面設備）、革命性和疤痕治療概念設備 Alma Hybrid、能夠提供卓越全身體驗的 Alma PrimeX、用於面部煥膚和緊致的終極無創射頻設備 Opus，以及全球最暢銷的脫毛設備，Soprano Titanium 特別版。

Alma Academy 為專業人士提供獨特平台，以提高其技能並與業界領袖建立聯繫。此活動每年在希臘、北美、西班牙、杜拜和意大利等著名地點舉辦，吸引了醫美領域的頂尖專家。參與者可以從頂尖研究和實際案例研究的見解中有所得著，促進醫美領域的合作和創新。

Alma Laser 簡介

Alma 是傳統美容和醫學美容市場中領先的創新者與供應商，提供全面的頂尖解決方案，例如激光，射頻，等離子和超聲波技術。我們讓從業人士可以利用最先進並經臨床證實的解決方案，為他們的患者提供安全、有效以及能為人生帶來改變的療法。二十多年來， Alma 多次獲獎的產品已在醫學美容業界建立新的標準，無論是卓越的臨床表現和創新突破亦然。

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SOURCE Alma