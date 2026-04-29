Alma於Alma Academy全球學術峰會發佈抗衰長效護膚新理念，促進長期肌膚表現

「隨著時間的推移，長效抗衰正把美學重塑為一門講求長期表現的學問。」Ben David 先生表示：「重點在於透過可控的生物反應來促進肌膚功能、適應力及維持質素，這些反應能推動再生、增強彈性並改善結構。此方式讓醫美從業者透過持續穩定的肌膚表現，帶來可量化的持久效果，並建立長遠價值。 當中核心是現代美學的運作系統，這個整合式端對端系統專門用來管理整個病人歷程，並重新定義提供長期護理的模式。」

公司強調，此策略反映消費者預期的重大轉變，患者越來越著重預防、長期成效及個人專屬體驗。Alma 的長效抗衰理念著重長期提升肌膚功能與品質，做法是更早介入、延長護理週期，並透過一套旨在激活肌膚的自然再生及適應反應的整合式技術生態系統，締造可量化的持續效果。

本年度全球峰會雲集業界19位頂尖專家，彼此分享心得見解、研究發現及臨床實例。知名演講嘉賓包括Spero Theodorou醫生、Ofir Artzi教授、Pablo Naranjo醫生、Tino Solomon醫生、Jaerim Kim醫生，以及來自全球的其他頂尖專家。

峰會研討內容涵蓋了引領醫美未來走向的關鍵臨床適應症，包括煥膚、血管適應症、暗瘡及暗瘡疤痕、色素沉澱、皮膚鬆弛、疤痕，以及棘手皮膚病症的治療，彰顯業界越來越重視全方位的長期病人護理。

Alma Academy將繼續擔當全球首屈一指的教育、創新及合作平台，匯集領先的從業人員在此交流知識、提升臨床水平，並通過現場演示體驗最新科技。

關於 Alma

Alma 是全球醫美解決方案的領導先鋒，擁有 25 年以上的創新經驗。 公司透過一系列經臨床驗證的尖端解決方案（包括能量激光、皮膚分析、注射產品及先進護膚品），讓治療師能夠提供安全有效的治療，帶來變革效果。 Alma 多款屢獲殊榮的產品，糅合臨床卓越與突破創新，為醫學美容領域樹立新典範。

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