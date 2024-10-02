25 年創新與卓越：Alma 在泰國舉辦第七屆 Alma 學院活動，慶祝銀禧紀念

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Alma

02 10月, 2024, 22:03 CST

以色列凱撒利亞2024年9月30日 /美通社/ -- Sisram 旗下醫療公司之一、能源醫療和美容解決方案領域的全球領先供應商 Alma Lasers 宣佈，其 25 週年慶祝活動已於泰國 Alma Academy 全球啟動，來自 34 個國家的 340 位醫師與公司合作拍檔出席。

自 1999 年成立以來，Alma 一直推出改變生活的美學平台，為全球數百萬人重拾幸福和自信。

CEO of Alma Lasers, Lior Dayan, marks the company’s 25th anniversary: “Together with our partners, we will continue driving innovation and excellence to shape the future of the aesthetic industry and empower even more individuals worldwide.”
CEO of Alma Lasers, Lior Dayan, marks the company’s 25th anniversary: “Together with our partners, we will continue driving innovation and excellence to shape the future of the aesthetic industry and empower even more individuals worldwide.”

此公司以能量源設備供應商起家，至今迅速成為業界龍頭，徹底改變各種醫美領域的治療模式，並在醫學美容領域的臨床卓越性和創新突破方面樹立新的標準。

如今，Alma 是美容業界的世界領先供應商，產品行銷 100 多個國家。公司旨在為醫學美容供應商提供整個生態系統，提供市場最具協同效益的產品，包括屢獲殊榮的能量源醫美設備、高端注射美容、先進皮膚分析、家用美容儀和優質護膚產品。

為了紀念這個重要的周年紀念日，在活動開幕式上，Alma Lasers首席執行官Lior Dayan先生表示：「過去25年來，我們與許多醫美中心合作，推動醫美治療領域的發展，始終提供臨床驗證的高價值解決方案，確保接受醫美人士能夠得到最卓越的體驗。當我們展望未來 25 年時，我們的使命仍然堅定。」

他補充說：「我們將與合作拍檔一起繼續這傳承，推動創新和卓越，以塑造美容行業的未來，並賦予全球更多個人的能力。」

Alma 的旗艦峰會被公認為美容行業最重要的活動之一，現已抵達泰國芭堤雅，來自整個行業的 17 名世界級專家齊聚一堂，討論最新消息和見解，並分享實際案例實踐。著名演講者包括來自以色列的 Ofir Artzi 教授、美國的 Jeffrey Hsu 博士、印度的 Chytra V Anand 博士、澳洲的 Natasha Cook 博士，韓國的 Do Young Rhee 博士，以及來自西班牙的 Pablo Naranjo 博士。

涉及的講題十分廣泛，涵蓋嫩膚、色斑、治療目前具有挑戰性的皮膚狀況、眼周美容手術、脫毛、疤痕管理、暗瘡和臉部輪廓塑形。多元化的參加者包括特約皮膚科醫生、美容醫生、美容外科醫生和整形外科醫生。

活動包括介紹最新技術進展和臨床方案發展的環節，以及使用 Alma 屢獲殊榮的產品，包括旗艦產品 Harmony XL Pro（適用於數十種美容症的全面設備）、革命性和疤痕治療概念設備 Alma Hybrid、能夠提供卓越全身體驗的 Alma PrimeX、用於面部煥膚和緊致的終極無創射頻設備 Opus，以及全球最暢銷的脫毛設備，Soprano Titanium 特別版。

Alma Academy 為專業人士提供獨特平台，以提高其技能並與業界領袖建立聯繫。此活動每年在希臘、北美、西班牙、杜拜和意大利等著名地點舉辦，吸引了醫美領域的頂尖專家。參與者可以從頂尖研究和實際案例研究的見解中有所得著，促進醫美領域的合作和創新。

Alma Laser 簡介
Alma 是傳統美容和醫學美容市場中領先的創新者與供應商，提供全面的頂尖解決方案，例如激光，射頻，等離子和超聲波技術。我們讓從業人士可以利用最先進並經臨床證實的解決方案，為他們的患者提供安全、有效以及能為人生帶來改變的療法。二十多年來， Alma 多次獲獎的產品已在醫學美容業界建立新的標準，無論是卓越的臨床表現和創新突破亦然。

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