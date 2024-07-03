沙特阿美戰略天然氣擴建項目取得進展，授予合同價值250億美元

雄心勃勃的賈富拉天然氣開 發項目 二 期擴建啟動，授予價值約 124 億美元的合 同

為公司干氣系統三期擴建授予價值約 88 億美元的合 同

為另外 23 個非常 規天然氣鑽井平台授予合同價值 24 億美元，還授予了價值 6.12 億美元的兩個定向鑽井合同。在 2022 年 12 月至 2024 年 5 月期 間 ，授予賈富拉 的 13 個配套合同價 值 16.3 億美 元

這些項目旨在支持沙特阿美天然氣增產，實現業務組合多樣化，並增產大量乙烷、NGL和凝析油

沙特阿拉伯達蘭2024年7月3日 /美通社/ -- 全球領先的能源化工公司沙特阿美已授予價值超過250億美元的合同，以推進其戰略天然氣擴張，其目標是到2030年銷售天然氣產量與2021年相比增長60%以上。

這些合同涉及面積廣闊的Jafurah（賈富拉）非常規氣田的二期開發、沙特阿美干氣系統的三期擴建、新建天然氣鑽井平台和現有產能維護。

沙特阿美總裁兼首席執行官阿敏 •納瑟爾(Amin H. Nasser)表示：「這些合同的授予表明了我們對天然氣作為一種重要能源的未來以及下游行業的重要原料的堅定信念。 我們在賈富拉的投資規模和干氣系統的擴建凸顯了我們進一步整合和發展天然氣業務以滿足預期不斷增長的需求的意圖。 這是對我們投資組合的補充，創造了新的就業機會，並支持王國向低排放電網過渡；低排放發電中，天然氣和可再生能源將逐漸取代燃油發電。為了實現今天的目標，我們龐大的供應商和服務提供商網絡中的各個團隊做出了大量的辛勤工作與創新，展現了強大的「can-do」精神，他們與沙特阿美一道，共同建設以及擴建我們的世界級能源基礎設施。」

合同授予

公司已授予16份合同，總價值約為124億美元，用於賈富拉項目二期開發。 這項工程將涉及建造天然氣壓縮設施和相關管道，擴建賈富拉天然氣廠，擴建項目又包括建造天然氣處理系列，以及公用工程、硫磺和外運設施。它還將涉及在朱拜勒建設Riyas液化天然氣（ NGL ）分餾設施，包括NGL分餾系列以及公用工程、儲存和外運設施，以處理從賈富拉接收到的NGL。

總價值約為88億美元的另外15份包干價交鑰匙合同已被授予，以啟動干氣系統的三期擴建，該系統將為沙特阿拉伯王國的客戶供應天然氣。 該擴建項目是沙特阿美與能源部的合作項目，將通過安裝約4,000公裡的管道和17個全新的氣體壓縮系列，提高管網規模，到2028年將其總處理能力提高31.5億標准立方英尺/天（ bscfd ）。

另外還簽訂了23份價值24億美元的天然氣鑽井平台合同，以及價值6.12億美元的兩份定向鑽井合同。 Jafurah的13份氣井聯接合同共計16.3億美元，於2022年12月至2024年5月期間授予。

賈富拉項目進展

據估計，賈富拉非常規氣田含有229萬億標准立方英尺的原料氣和750億桶的凝析油。 賈富拉開發計劃的第一階段於2021年11月開始，正在按計劃進行，預計將於2025年第三季度開車運行。 沙特阿美預計，賈富拉的整體生命周期投資總額將超過1000億美元，到2030年，除了大量的乙烷、NGL和凝析油外，賈富拉每天還將可持續地生產20億標准立方英尺的銷售天然氣。

干氣系統擴建

沙特阿美的干氣系統是一個規模龐大的管網系統，連接沙特阿美在沙特阿拉伯王國的主要天然氣生產和加工基地。 干氣系統的擴建將增加工業、公用事業和其他行業客戶獲得國內天然氣供應的機會，為發電廠提供溫室氣體排放比石油更低的替代品。這一管網系統從1982年開始輸送伴生氣，這些伴生氣是石油生產過程中釋放的「廢氣」；此前，這些廢氣一向焚燒處理。干氣系統是沙特阿美創新和早期實施減排解決方案的例證。 這個開創性的管網系統現在輸送伴生氣和銷售氣，幫助沙特阿美實現了常規運行火炬近零燃除，並自2012年以來保持了燃除量低於原料氣總產量的1%，使得沙特阿美成為業內上游碳強度最低的公司之一。

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SOURCE Aramco