25000多名全球領袖和行業決策者齊聚新加坡亞洲科技大會

Infocomm Media Development Authority of Singapore
08 5月, 2024, 11:36 CST
共創包容性數字未來
新加坡2024年5月8日 /美通社/ -- 5月29日至31日，亞洲旗艦科技平台新加坡亞洲科技大會（Asia Tech x Singapore，簡稱ATxSG）將迎來超過25,000名全球領袖和行業決策者，共謀全球包容性數字未來之路。第四屆ATxSG將推動科技、社會和數字經濟等領域的交叉對話。
新加坡資訊通信媒體發展局（Infocomm Media Development Authority of Singapore) 的副首席執行官Kiren Kumar表示：「我們越來越多地看到和體驗到科技對我們生活、工作和娛樂方式產生日益增長的顛覆性影響。政府、企業和個人需要通力合作，參與戰略討論，並帶頭采取能對我們的數字未來產生積極影響的舉措。新加坡是全球增長最快的數字經濟體的全球及亞洲節點，我們期待在今年的ATxSG上接待與會者，與他們深入探討這些關鍵對話。」
ATxSummit是ATxSG的重頭戲，將雲集全球55個國家的80多位演講嘉賓和3000多位商界、科技界、政府部門的來賓。ATxSummit僅接受邀請，在新加坡嘉佩樂酒店(Capella Singapore)舉行，將包含以下活動：
- 5月29日：新加坡總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)先生出席濱海灣花園(Gardens by the Bay)的開幕晚會。
- 5月30日：首屆全體會議，政府和行業領袖將就人工智能、治理與安全、量子計算和可持續發展展開辯論。主賓、新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑(Heng Swee Keat)先生將在開幕式上發表主旨演講。
- 5月31日：兩場標志性會議：ATxAI將促進負責任有關人工智能發展和人工智能機遇與挑戰的重要對話，而在Women and Youth in Tech會議上，政策制定者和行業領袖將討論科技如何徹底改變教育、加強包容性和縮小性別差距。新加坡通訊及新聞部長兼主管智慧國計劃及網絡安全事務部長楊莉明 (Josephine Teo)女士將作為 ATxAI 的主賓出席會議並發表主題演講，同時她還將在Women and Youth in Tech會議上發言。新加坡教育部長陳振聲先生也將參加Women and Youth in Tech小組討論，主題是「學習革命--重啟未來教育」(The Learning Revolution – Rebooting Future Education)。
來自世界各地的政府和商界高層領導將參加ATxSummit，其中包括：
政府/國際組織官員：
- Paula Ingabire，盧旺達信息通信技術和創新部部長
- Jessica Rosenworcel，美國聯邦通信委員會主席
- 阿曼迪普-辛格-吉爾(Amandeep Singh Gill)，聯合國秘書長技術特使
行業領袖：
- Dario Amodei，Anthropic首席執行官
- Mira Murati，OpenAI首席技術官
- 張宏江博士，北京智源人工智能研究院創始理事長
- John Churchill，戴森首席技術官
- Natasha Crampton，微軟首席AI責任官
- Dame Wendy Hall教授，南安普頓大學計算機科學欽定教授
- Parag Khanna博士，AlphaGeo 創始人兼首席執行官
- 北野宏明博士，索尼集團公司(Sony Group Corporation)執行副總裁兼首席技術官
- 袁千，阿裡巴巴集團副總裁兼阿裡雲智能國際總裁
請訪問asiatechxsg.com了解更多信息。
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SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore
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