25000多名全球領袖和行業決策者齊聚新加坡亞洲科技大會

ATxSummit是ATxSG的重頭戲，將雲集全球55個國家的80多位演講嘉賓和3000多位商界、科技界、政府部門的來賓。ATxSummit僅接受邀請，在新加坡嘉佩樂酒店(Capella Singapore)舉行，將包含以下活動：

5月29日：新加坡總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)先生出席濱海灣花園(Gardens by the Bay)的開幕晚會。

5月30日：首屆全體會議，政府和行業領袖將就人工智能、治理與安全、量子計算和可持續發展展開辯論。主賓、新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑( Heng Swee Keat ) 先生將在開幕式上發表主旨演講。

先生將在開幕式上發表主旨演講。 5月31日：兩場標志性會議：ATxAI將促進負責任有關人工智能發展和人工智能機遇與挑戰的重要對話， Women and Youth in Tech會議 而在會議 新加坡 通訊及新聞部長兼主管智慧國計劃及網絡安全事務部長楊莉明 ( Josephine Teo )女士將作為 ATxAI 的主賓出席會議並發表主題演講，同時她還將在Women and Youth in Tech會議上發言。新加坡教育部長陳振聲先生也將參加Women and Youth in Tech小組討論，主題是「學習革命--重啟未來教育」(The Learning Revolution – Rebooting Future Education)。

來自世界各地的政府和商界高層領導將參加ATxSummit，其中包括：

政府 /國際組織官員：

Paula Ingabire，盧旺達信息通信技術和創新部部長

Jessica Rosenworcel，美國聯邦通信委員會主席

阿曼迪普-辛格-吉爾( Amandeep Singh Gill )，聯合國秘書長技術特使

行業領袖：

Dario Amodei，Anthropic首席執行官

Mira Murati，OpenAI首席技術官

張宏江博士，北京智源人工智能研究院創始理事長

John Churchill，戴森首席技術官

Natasha Crampton，微軟首席AI責任官

Dame Wendy Hall教授，南安普頓大學計算機科學欽定教授

Parag Khanna博士，AlphaGeo 創始人兼首席執行官

北野宏明博士，索尼集團公司(Sony Group Corporation)執行副總裁兼首席技術官

袁千，阿裡巴巴集團副總裁兼阿裡雲智能國際總裁

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SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore