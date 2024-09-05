韓際新世界免稅店在仁川機場2號航站樓舉辦迪奧美妝"Plan de Paris"獨家快閃活動

在"Plan de Paris"快閃店內，旅客將有機會通過各種互動體驗探索迪奧美妝的各種產品，包括彩妝、香水和護膚品。

顧客可以享受美容專家提供的個性化護膚咨詢，以及使用「Plan de Paris限量版」產品進行化妝補妝。此外，店內還提供獨家的產品刻字服務，讓顧客可以個性化地購買產品。專門的拍照區和迪奧主題照相亭為拍攝回憶提供完美的背景。

「Plan de Paris限量版」彩妝系列的靈感來自光之城--巴黎。從克裡斯汀-迪奧（Christian Dior）發現其幸運之星的聖奧諾雷大街（Saint-Honoré），到迪奧高級定制時裝屋的誕生地蒙田大道30號，該系列的包裝從巴黎的標志性街道中汲取靈感。該系列包括四色眼影盤、口紅、氣墊和口紅盒，每款產品都以巴黎最著名的時尚街道命名，包括「聖奧諾雷」（Saint-Honoré）、「蒙田30號」（30 Montaigne）、「香榭麗捨大街」（Champs-Élysées）以及"Étoile"。這些獨家產品采用特別設計的"Plan de Paris"包裝，是迪奧擁躉者的必備品。

活動期間，韓際新世界免稅店不僅將在店內銷售這些限量版迪奧美妝產品，還將通過網上商城銷售。

韓際新世界免稅店的一位代表表示：「這家迪奧美妝專賣店經過精心設計，體現了迪奧巴黎時裝屋的優雅風格。我們很高興能提供各種服務和特別優惠，打造一場超越傳統購物體驗的獨特美妝之旅，讓顧客仿佛親身置身於巴黎。」

欲了解更多信息，請於10月20日前訪問仁川機場2號航站樓的韓際新世界免稅店，體驗巴黎的魅力。

SOURCE 韓際新世界免稅店