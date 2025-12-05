中大商學院推出「企業創新指數3.0」：從評估到實踐，引領企業創新新階段

本屆項目以「引領基準、通過實踐分享及標桿分析，提升企業創新能力」為主題，標誌香港企業創新評估進入全新階段。作為歷屆「企業創新指數」的演進與深化，本屆項目充分利用積累三年的數據資源，引入先進的人工智能診斷工具，開展突破性的縱向分析，以提供對創新趨勢與挑戰的前沿洞察。項目將開發並分享來自頂尖企業的深度案例研究和最佳實踐，以實現更精準的戰略制定與可實踐的創新指導。同時，項目還針對中小企業創新需求設計專項計劃，並提供量身定制的培訓項目和實用工具，釋放中小企業的創新潛力。

在此基礎上，項目致力構建可持續發展的創新支持體系，協助香港發展創新生態。通過深化與戰略合作夥伴香港總商會的協作，並聯合來自基礎設施、金融、公用事業和科技等關鍵領域的行業領軍企業，共同打造全方位的企業創新生態系統。這一系列舉措將為企業提供清晰的創新路線圖，協助其準確識別轉型過程中的優勢與不足，從而提升其在香港乃至全球市場的競爭力。

展望未來，「企業創新指數3.0」將持續優化評估體系，通過建立長效合作機制，確保項目為香港創新生態創造長期價值，以助香港鞏固其作為區域創新樞紐的地位。

