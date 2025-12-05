中大商學院推出「企業創新指數3.0」：從評估到實踐，引領企業創新新階段

新聞提供者香港中文大學（中大）商學院亞太工商研究所
香港2025年12月5日 /美通社/ -- 2025年12月5日，香港中文大學（中大）商學院亞太工商研究所正式啟動第三階段「企業創新指數3.0」項目。自2021年獲中華人民共和國香港特別行政區政府創新科技署資助推出以來，「企業創新指數」已成為評估和推動香港大型企業與中小企業創新的標桿工具。
本次項目啟動嘉賓包括創新科技署助理署長巫菀菁女士、中大商學院院長周林教授、中大商學院副院長（碩士課程）及亞太工商研究所常務所長張惠民教授，以及其他企業領袖、行業夥伴及支持機構代表。
本屆項目以「引領基準、通過實踐分享及標桿分析，提升企業創新能力」為主題，標誌香港企業創新評估進入全新階段。作為歷屆「企業創新指數」的演進與深化，本屆項目充分利用積累三年的數據資源，引入先進的人工智能診斷工具，開展突破性的縱向分析，以提供對創新趨勢與挑戰的前沿洞察。項目將開發並分享來自頂尖企業的深度案例研究和最佳實踐，以實現更精準的戰略制定與可實踐的創新指導。同時，項目還針對中小企業創新需求設計專項計劃，並提供量身定制的培訓項目和實用工具，釋放中小企業的創新潛力。
在此基礎上，項目致力構建可持續發展的創新支持體系，協助香港發展創新生態。通過深化與戰略合作夥伴香港總商會的協作，並聯合來自基礎設施、金融、公用事業和科技等關鍵領域的行業領軍企業，共同打造全方位的企業創新生態系統。這一系列舉措將為企業提供清晰的創新路線圖，協助其準確識別轉型過程中的優勢與不足，從而提升其在香港乃至全球市場的競爭力。
展望未來，「企業創新指數3.0」將持續優化評估體系，通過建立長效合作機制，確保項目為香港創新生態創造長期價值，以助香港鞏固其作為區域創新樞紐的地位。
有關中大商學院
香港中文大學（中大）商學院於1963年成立，是亞洲區內首間開辦工商管理學士 （BBA）、工商管理碩士（MBA）和行政人員工商管理碩士（EMBA）課程的商學院。目前，中大商學院共提供11個本科課程及22個研究生課程，包括：工商管理碩士（MBA）、行政人員工商管理碩士（EMBA）、會計碩士 （MAcc）、理學碩士（MSc）、哲學碩士（MPhil）、工商管理博士（DBA）及哲學博士（PhD）。學院現有逾5,000名來自全球30多個國家及地區的學生。
中大商學院金融學理學碩士課程於2025年度《金融時報》金融學碩士課程（無工作經驗）排名榜中躍升至全球第21位，穩踞全港第一、亞洲第四。中大的商界校友人數逾45,000人，為香港各商學院之冠，其中不少校友為商界的領袖精英。
