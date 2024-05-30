新加坡向全國量子策略投資近3億新元，宣佈推出以可持續增長為目標的綠色數據中心戰略
30 5月, 2024, 20:53 CST
新加坡還發佈了最終確定的「GenAI模型治理框架」，並宣佈與同為小國的盧旺達合作編寫《小國人工智能治理手冊》
新加坡2024年5月30日 /美通社/ -- 新加坡副總理兼國家研究基金會（NRF）主席王瑞傑先生（Heng Swee Keat）宣佈對新加坡全國量子策略（NQS）投資近3億新元，以推動該國量子產業的發展。未來五年內，這項投資將加強新加坡作為量子技術開發和應用領域的領先地位。王副總理還發佈了綠色數據中心（DC）戰略，以引導數字可持續發展，並為數據中心規劃綠色增長路徑，支持人工智能和計算領域的發展。在人工智能方面，王副總理宣佈推出「模型人工智能治理框架」（生成式AI），並與盧旺達合作編寫《數字小國論壇人工智能治理手冊》，以提升AI安全性。
全國量子策略將重點關注以下四個方面：
- 作為新加坡國立大學的卓越研究中心，量子技術中心（CQT）將升級為國家旗艦研究中心。
- 在量子工程計劃3.0（QEP 3.0）下設立新的國家量子傳感器計劃，而現有的國家級量子計劃將增強其現有能力，以滿足行業需求。
- 設立新的國家量子處理器計劃（NQPI），使新加坡能夠設計和製造自己的實用量子處理器。
- 啟動國家量子獎學金計劃（NQSS），培養新加坡量子研發人才。
通訊及新聞部高級政務部長普傑立（Janil Puthucheary）博士分享了新加坡如何通過綠色數據中心戰略，率先確保數據中心的長期可持續增長。該戰略旨在短期內增加至少300兆瓦的額外發電能力，並通過推廣綠色能源進一步擴大發電規模。增加發電量的目的在於以創新方式提升能源效率，並通過綠色能源的混合應用來提高生產力。
該戰略還概述了新加坡資訊、通訊及媒體發展管理局（IMDA）的計劃，即與業界合作，在以下兩個領域突破界限並加快數據中心的可持續發展：
- 在硬件和軟件層面提高數據中心能效，讓行業和終端用戶能夠採用同類中最佳技術，最大限度地提高效率、能力和經濟潛力。
- 加快數據中心利用綠色能源來擴大運營能力，並探索如何隨著時間的推移大規模部署綠色能源，為數據中心的持續增長提供最大空間。
新加坡通過「模型人工智能治理框架」（Generative AI）和「數字小國論壇」等倡議，積極推動全球人工智能安全討論。模型人工智能治理框架（Gen AI）是首個整合全球對話式人工智能治理的綜合框架。
今天發佈的最終框架將與國際AI原則（如關於互操作性的G7廣島原則）保持一致。
SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore
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