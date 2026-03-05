宿務太平洋航空迎30周年慶 推出整月特惠活動

菲律賓馬尼拉2026年3月5日 /美通社/ -- 菲律賓領先航空公司宿務太平洋航空（Cebu Pacific，簡稱CEB）迎來成立30周年。為紀念這一時刻，該航司推出為期一個月的周年慶特惠活動，以「Your Happy Lowest Fares」（超值驚喜低價）開啟今年力度最大的一次國際機票促銷活動，持續踐行讓航空出行觸手可及的品牌理念。

3月5日至11日期間，中國香港旅客可預訂飛往菲律賓的航班，單程基礎票價低至1港幣，此價格不含各項手續費及附加費。

本次促銷機票的出行有效期為2026年11月1日至2027年3月31日，旅客可提前規劃假期，鎖定超值優惠。

宿務太平洋航空運營著從中國香港飛往菲律賓馬尼拉、克拉克、宿務、伊洛伊洛和達沃五大主要樞紐的航班，為旅客前往菲律賓開啟美好旅程提供了豐富的航線選擇。

抵達菲律賓後，旅客可經由宿務太平洋航空的任意樞紐轉機前往長灘島，這裡以細膩的白沙灘、絕美的日落景致和精彩刺激的水上娛樂項目聞名。

旅客也可前往素有「微笑之城」美譽的巴科洛德，品嘗當地招牌烤雞inasal，逛遍特色市集，或探尋周邊的歷史文化遺跡。

該航司擁有菲律賓境內最廣泛的航線網絡，旅客可從馬尼拉輕鬆開啟愉快旅程，或經由克拉克、宿務、伊洛伊洛、達沃等其他主要樞紐便捷轉機，快速往來於菲律賓各島嶼。

值此30周年慶，宿務太平洋航空將在3月推出更多優惠及專屬活動，敬請旅客持續關注。

目前，宿務太平洋航空的航線覆蓋菲律賓境內35個目的地，以及亞洲、澳大利亞和中東地區的26個國際目的地。

該航司提供多種支付方式，旅客可使用信用卡、借記卡及電子錢包預訂機票，並選購增值服務。

訪問宿務太平洋航空官網www.cebupacificair.com或通過官方應用程序直接訂票，鎖定心儀座位。

