金沙中國與四家社區合作伙伴為潔世製作逾30,000個福袋

每個福袋內備有洗頭水、護髮素、沐浴露、牙膏牙刷套裝、肥皂及心意卡,以環保袋包裝;當中的肥皂是潔世從金沙中國旗下各酒店回收及消毒處理後循環再造而成,藉此為使用過的酒店用品賦予新生命。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示:「金沙中國十分高興連續十一年參與這項意義非凡的志願活動,為改善全球衛生狀況出一分力。此項年度活動亦為公司致力推動環境及社區可持續發展的重要一環,衷心感謝潔世、公司員工及多年來與我們攜手合作的社區伙伴,大家同心協力讓更多弱勢社群改善生活,同時讓資源回收再生,為建立一個更健康以及可持續發展的社區貢獻力量。」

潔世創辦人兼行政總裁Shawn Seipler表示:「自2014年與金沙中國合作以來,他們一直為改善全球衛生情況及設備展現出無比的決心,多年來以實質行動致力為世界各地無數的人士打造健康生活。今年,金沙中國與本澳社區團體一天內合力製作了30,000個衛生用品福袋,累計製作數目達385,700個。衷心感謝他們多年來對社區的積極貢獻及無私付出,期望未來與金沙中國繼續攜手合作,為更多有需要人士的健康和福祉帶來正面影響。」

上述活動是母公司「 金沙關懷 」全球企業公民計劃以及「金沙環保360」全球可持續發展策略的一部分。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司(香港聯交所:1928,「金沙中國」或「公司」)是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商,於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人,以及澳門倫敦人® 等物業項目,同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務,包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演,以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目,堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司(紐約證券交易所:LVS)的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊,請瀏覽網頁 https://hk.sandschina.com/index.html。

「金沙關懷」計劃

金沙中國有限公司不遺餘力推動及履行企業社會責任,積極參與母公司所設立的「金沙關懷」企業公民計劃回饋澳門社區。「金沙關懷」計劃引領集團在全球各地開展慈善工作,包括經濟援助、社區援助及合作、物資捐贈及團隊成員參與義工活動等。

「金沙關懷」企業公民計劃在澳門的主要項目包括:在澳門社區開展義務工作的金沙中國關懷大使計劃、向非牟利機構及社會企業捐款以及社區活動贊助等。

如欲索取更多相關資訊,請瀏覽網頁 www.sands.com/sands-cares/。

關於Clean the World 潔世

潔世是Clean the World Global 的附屬公司,是永續環境和社會影響解決方案的全球領導者,致力於將酒店業原本會丟棄的廢棄肥皂和塑膠用品轉化為拯救生命的必需品,為全球有需要的社區提供協助。 透過回收所有肥皂和塑膠用品,Clean the World向 WASH 基金會等全球非政府組織捐贈新肥皂,幫助減少污染對地球的影響,改善全球婦女、兒童和社區的生活。自 2009 年啟動以來, Clean the World已從垃圾掩埋場轉移了超過 2,790 萬磅廢棄物,並捐贈了超過 8,630 萬塊再生肥皂及送出逾590萬個衛生用品福袋予各地有需要的人士。

要了解有關Clean the World的更多信息,請瀏覽 https://cleantheworld.org。

