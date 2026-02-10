金沙中國團結一心 共籌新春送暖行動

此外，集團與社區同行的承諾，亦延伸至澳門中小企的發展。Patrick Dumont與公司管理層日前特別親赴草堆街，向商戶拜早年，並拜訪獲公司「草堆街創業方案大募集」資助的中小企門店，與本地社區互動交流，了解營運狀況，並祝願商戶在新一年生意興隆、發展順遂。

為支持本澳社企發展，每個新春福袋內含食油、大米、健康麵食、清潔用品及手寫揮春，相關物資均購自澳門扶康會。福袋隨後由金沙關懷大使親自送往「平安通」之長者用戶及有需要人士家中，確保集團的每份心意真正送到他們手上和心裡。



期間，Patrick Dumont及管理層更入鄉隨俗，親身學習書寫迎春納「福」的揮春，感受「福」字背後承載的中國吉祥寓意；更以廣東話及普通話，向團隊成員及公司的義務工作者送上地道祝福，在筆墨流轉與笑聲之間，將新春的喜悅與福氣傳遞至澳門社區，也展現集團對澳門中華根脈文化的尊重與珍視，場面洋溢著溫馨而真摯的節日氣氛。

對金沙中國多年來肩負「盡職盡責」的僱主及企業公民角色，Patrick Dumont與一眾管理層深感自豪，亦高度讚揚金沙中國義工隊對社區的長期奉獻與熱情，並鼓勵更多團隊成員投身義工計劃，把關愛力量延伸至澳門社區更多角落。

金沙中國所成立的「金沙中國關懷大使」義工隊，是澳門業界首支企業義工隊伍，迄今已有逾4,000名同事參與，累計服務時數超過36萬小時。僅去年，義工隊每週平均舉辦多達四項社區關懷活動，以持續而真誠的行動服務各社群，與社區建立深厚而長久的夥伴關係。

「金沙關懷送暖行動：社區同樂慶新春」至今經已成為金沙中國長達近廿載的年度社區傳統。今年活動在參與層面及文化互動形式上均更豐富，分別聯同多間社福機構，包括澳門街坊會聯會總會「平安通」、澳門扶康會、「葡角」訓練餐廳及「人人流浪狗澳門義工團」等，攜手向本澳長者及弱勢社群送暖，派發一共2,000個新春福袋、1,000個愛心飯盒、拜訪200名獨居長者，亦藉此為社企殘疾人士提供工作機會，讓關懷與祝福在社區中流動。

這份主動貼心的關懷與實際的支持，充分體現「金沙關懷」精神在社區的長期實踐，也讓集團與澳門同行的步伐更加緊密，共同攜手建構一個關懷共融的社會。

多年來，「金沙關懷」計劃推出多元舉措回饋社會，積極與本地慈善及社服機構攜手合作，同心協力讓澳門成為更美好、和諧、共融的城市。上述活動及其他社區活動是母公司「金沙關懷」全球企業公民計劃的一部分。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

「金沙關懷」計劃

金沙中國有限公司不遺餘力推動及履行企業社會責任，積極參與母公司拉斯維加斯金沙集團所設立的「金沙關懷」企業公民計劃回饋澳門社區。「金沙關懷」計劃引領集團在全球各地開展慈善工作，包括經濟援助、社區援助及合作、物資捐贈及員工參與義工活動等。

「金沙關懷」企業公民計劃在澳門的主要項目包括：在澳門社區開展義務工作的金沙中國關懷大使計劃、向非牟利機構及社會企業捐款以及社區活動贊助等。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁 https://www.sands.com/sands-cares/ 。

