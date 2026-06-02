尚乘以3000萬美元完成霍恩西Dao by Dorsett酒店收購

另簽署協議以3300萬美元收購歷史地標霍恩西市政廳

巴黎、紐約和倫敦2026年6月3日 /美通社/ -- 尚乘集團(AMTD Group Inc.)、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「尚乘」）聯合宣佈，尚乘國際以約3000萬美元（約合2300萬英鎊）完成對霍恩西Dao by Dorsett酒店的收購。本次收購全程未使用任何外部融資，包括此前公告中提及的尚乘國際為該交易準備的定期貸款額度。

霍恩西Dao by Dorsett酒店地處倫敦克勞奇恩德(Crouch End)核心區域，坐落於修繕完工的英國二級保護建築霍恩西市政廳(Hornsey Town Hall)綜合建築群內，共計68套兼具商住屬性的服務式公寓及客房，房型包含單間公寓與套房。收購完成後，酒店將更名為尚乘霍恩西Dao by Dorsett酒店(AMTD Dao by Dorsett Hornsey)，成為尚乘旗下第五家品牌酒店，其餘四家尚乘酒店分別位於香港、紐約、新加坡和馬來西亞。本次收購完成是尚乘擴充酒店板塊資產版圖的又一重要戰略里程碑。

在完成此次收購的同時，尚乘國際還簽署了一份最終協議，擬出資3300萬美元（約合2500萬英鎊）收購歷史建築——霍恩西市政廳。該建築始建於20世紀30年代，是倫敦標誌性市政地標，內設大會堂、議會大廳、委員會議室、屋頂酒吧、影院、市政廳廣場以及多用途會展與辦公空間，長期作為倫敦重要的藝術和文化中心。1971年2月，皇后樂隊在此舉辦倫敦首場演出，雷-戴維斯(Ray Davies)、滾石樂隊等知名藝人也曾登台演出。多年來，這座建築頻繁出現在影視劇與廣告拍攝中，包括《王冠》(The Crown)、《小熊魯伯特》(Rupert the Bear)、《司法正義》(Criminal Justice)、《軍情五處》(Spooks)、《演播時刻》(The Hour)、《白教堂血案》(Whitechapel)，經典影片《波西米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)亦在此取景。時至今日，市政廳常年承辦各類節慶活動，通過現場音樂會、美食市集、手作攤位、露天電影等活動凝聚周邊社區。完成收購後，尚乘將依托自身在時尚藝術傳媒領域的資源優勢，為霍恩西市政廳引入各類藝術節與文創項目，進一步夯實其作為倫敦文藝核心地標的地位。該交易的交割尚需滿足慣例條件，預計將在近期完成。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務夥伴、被投企業及投資者之間發揮橋樑作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group