星星電力與日本中部電力展開儲能保險合作，目標容量300MW

台北2026年1月27日 /美通社/ -- 泓德能源旗下國際電力服務管理商星星電力今（27）日宣布與日本主要售電商中部電力Miraiz（中部電力ミライズ株式会社）正式完成簽約，透過儲能資產強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫。星星電力將提供以擴大至300MW儲能容量為目標的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性並降低價格波動風險。本案為星星電力首度在海外落地的電力保險產品，亦代表其正式切入日本電力市場核心價值鏈。

中部電力Miraiz為中部電力集團（9502.JP）的電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大售電業者之一，服務以日本中部地區為主的多元電力需求。該區為日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為全國用電密度最高、對電價波動最為敏感的區域之一。中部電力Miraiz部分電力需自價格波動劇烈的JEPX現貨市場採購，特別是在傍晚尖峰時段，面臨價格變動風險。