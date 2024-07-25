數傳集團出版融合成果驚艷亮相第34屆香港書展

在BOOKSGPT的基礎上，數傳集團推出了全新的「AI編輯工作室」。「AI編輯工作室」中匯聚了15位AI編輯，包括AI選題策劃編輯、AI作者、AI審校團隊以及AI新媒體編輯等，他們各自發揮專長，協同工作，全面覆蓋了出版編、印、發的全流程。例如，在選題策劃階段，AI選題策劃編輯能夠快速匹配同類型作者數據，提供高效選題支持，甚至能在三分鐘內輸出高質量的選題報告。在內容創作環節，AI作者成為了作者和編輯的得力助手。無論是撰寫提綱、創作內容、準備素材還是加工潤色，AI作者都能輕鬆應對。在編輯校對階段，AI審校團隊具有對文字、圖片、音頻、視頻等多維度內容的審校能力，為書稿審校的每一個環節提供堅實的保障。在發行營銷階段，AI新媒體編輯不僅能自動化生成新媒體內容，如小紅書筆記、公眾號文章、抖音短視頻文案、直播口播稿、豆瓣短評以及知乎回答等，還能迅速掌握各平台的運營規則，並根據運營數據提出精準的策略優化建議。

現場，數傳集團還展示了和香港卓思出版社推出的《初中電腦之旅》等「現代紙書」融合出版物，這些融合出版物以智能二維碼為入口，將線上數字資源服務精準匹配在紙質圖書上，讓讀者閱讀紙質圖書時，能同步掃碼獲取海量、精準、個性化地線上數字資源服務，極大地豐富了讀者的閱讀體驗。在BOOKSGPT的加持下，數傳集團也實現了對「現代紙書」的全面升級。從匹配線上數字資源服務，拓展到「AI閱讀助理」。匹配在每本「現代紙書」上的「AI閱讀助理」採用「一書一模型」的創新模式，確保每本書上的資源服務都獨具匠心。這些「AI閱讀助理」能就本書內容與讀者即問即答、深度互動、高效解析，為每位讀者帶去獨一無二的閱讀體驗。

在展會期間，數傳集團執行總裁施其明受邀出席「國際出版論壇」並作《AI與出版融合方案》主題分享。他不僅暢談了人工智能在出版領域的最新應用，更深刻地剖析了AI如何為傳統出版業帶來的前所未有的機遇與變革。施其明認為，香港的圖書單價相較於內地會更高一點，隨著人工智能技術的不斷滲透以及讀者對閱讀體驗要求的提升，香港圖書市場將會迎來更加廣闊的發展前景。在展會中，數傳集團副總裁陳旻麒、海外事業部總經理李曦寰與香港多家出版單位領導進行了緊密洽談，部分達成戰略合作意向，部分已簽訂戰略合作協議，為數傳集團大陸以外市場的擴張奠定了堅實的基礎。陳旻麒表示，數傳集團在香港業務的發展將有力地推動數傳集團全球化的擴張，數傳集團將秉持初心，推動優質產品服務在香港出版業的應用，推動香港出版業再上新台階。

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