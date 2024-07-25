數傳集團出版融合成果驚艷亮相第34屆香港書展

25 7月, 2024, 18:02 CST
香港2024年7月25日 /美通社/ -- 近日，第34屆香港書展在香港會議展覽中心開幕，出版融合領軍企業數傳集團攜眾多出版融合成果驚艷亮相，吸引了眾多觀眾駐足圍觀。展會現場，多家香港出版單位與數傳集團達成深度合作意向。
BOOKSGPT，是數傳集團精心打造的首個針對出版領域的大模型。它不僅是技術的集大成者，更是新一代出版與AI深度融合的典範，能為出版流程、書籍知識庫構建以及讀者互動服務等關鍵環節提供了一站式的底層技術支持。目前，BOOKSGPT已擁有超過30個出版場景，超過20個圖書場景的應用，成功構建了覆蓋出版行業的多模態數據集，並通過多模型集成訓練的創新方式，實現了全品類圖書的精準解析、實時智能問答以及個性化知識推薦，為出版業帶來了前所未有的智能化變革。
在BOOKSGPT的基礎上，數傳集團推出了全新的「AI編輯工作室」。「AI編輯工作室」中匯聚了15位AI編輯，包括AI選題策劃編輯、AI作者、AI審校團隊以及AI新媒體編輯等，他們各自發揮專長，協同工作，全面覆蓋了出版編、印、發的全流程。例如，在選題策劃階段，AI選題策劃編輯能夠快速匹配同類型作者數據，提供高效選題支持，甚至能在三分鐘內輸出高質量的選題報告。在內容創作環節，AI作者成為了作者和編輯的得力助手。無論是撰寫提綱、創作內容、準備素材還是加工潤色，AI作者都能輕鬆應對。在編輯校對階段，AI審校團隊具有對文字、圖片、音頻、視頻等多維度內容的審校能力，為書稿審校的每一個環節提供堅實的保障。在發行營銷階段，AI新媒體編輯不僅能自動化生成新媒體內容，如小紅書筆記、公眾號文章、抖音短視頻文案、直播口播稿、豆瓣短評以及知乎回答等，還能迅速掌握各平台的運營規則，並根據運營數據提出精準的策略優化建議。
現場，數傳集團還展示了和香港卓思出版社推出的《初中電腦之旅》等「現代紙書」融合出版物，這些融合出版物以智能二維碼為入口，將線上數字資源服務精準匹配在紙質圖書上，讓讀者閱讀紙質圖書時，能同步掃碼獲取海量、精準、個性化地線上數字資源服務，極大地豐富了讀者的閱讀體驗。在BOOKSGPT的加持下，數傳集團也實現了對「現代紙書」的全面升級。從匹配線上數字資源服務，拓展到「AI閱讀助理」。匹配在每本「現代紙書」上的「AI閱讀助理」採用「一書一模型」的創新模式，確保每本書上的資源服務都獨具匠心。這些「AI閱讀助理」能就本書內容與讀者即問即答、深度互動、高效解析，為每位讀者帶去獨一無二的閱讀體驗。
在展會期間，數傳集團執行總裁施其明受邀出席「國際出版論壇」並作《AI與出版融合方案》主題分享。他不僅暢談了人工智能在出版領域的最新應用，更深刻地剖析了AI如何為傳統出版業帶來的前所未有的機遇與變革。施其明認為，香港的圖書單價相較於內地會更高一點，隨著人工智能技術的不斷滲透以及讀者對閱讀體驗要求的提升，香港圖書市場將會迎來更加廣闊的發展前景。在展會中，數傳集團副總裁陳旻麒、海外事業部總經理李曦寰與香港多家出版單位領導進行了緊密洽談，部分達成戰略合作意向，部分已簽訂戰略合作協議，為數傳集團大陸以外市場的擴張奠定了堅實的基礎。陳旻麒表示，數傳集團在香港業務的發展將有力地推動數傳集團全球化的擴張，數傳集團將秉持初心，推動優質產品服務在香港出版業的應用，推動香港出版業再上新台階。
媒體聯絡：
Jessica Chen
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SOURCE 數傳幻景（香港）科技有限公司
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