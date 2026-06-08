第34屆Eye Level兒童文學創作大獎開啟全球作品徵集

投稿時間：2026年6月1日–8月31日（韓國標準時間當日17:00截止）

賽事分為兩大組別：

圖文創作組（個人/團體均可參賽）：參賽選手需在2017年1月1日或以後出生；選題二選一：《我想要AI機器人為我做什麼》和《攜手守護地球》。

創意寫作組（僅限個人參賽）：參賽選手需在2010年1月1日或以後出生；選題三選一：《AI能否成為我的好朋友》、《AI改變我的日常生活》和《攜手全球小夥伴，共護地球家園》。

個人獎–圖文創作組：

特等獎1名：獎金500美元；金獎2名：每人300美元；銀獎3名：每人100美元

個人獎–創意寫作組：

特等獎1名：獎金1000美元；金獎2名：每人500美元；銀獎3名：每人300美元

團體獎–圖文創作組：

特等獎（參賽作品數量達200件及以上的最佳參賽團體）：價值3000美元圖書；優秀獎（參賽作品滿100件的前五名團體）：每隊各獎勵價值1000美元圖書

海外特等獎獲得者可受邀赴韓國首爾Daekyo Tower出席2026年11月27日舉辦的頒獎典禮。主辦方承擔往返機票與兩晚三日食宿費用，每位獲獎者可由一名監護人陪同。獲獎名單將於2026年10月底公佈。

參賽作品統一通過官網www.childrencontest.com線上提交。賽事咨詢請聯繫：[email protected]。

關於Daekyo Culture Foundation：Daekyo Culture Foundation創立於1991年，其宗旨是踐行真正的教育，讓學生、教師與家長都能收穫幸福。

關於World Youth Culture Foundation：World Youth Culture Foundation創立於2007年，為青少年文化、藝術、體育類教育提供支持，通過各類獎學金項目發掘並培養青少年優秀人才。

SOURCE Daekyo Culture Foundation and the World Youth Culture Foundation