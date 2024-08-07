中國海油宣佈陵水36-1氣田探明地質儲量超千億方

香港2024年8月7日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈南海陵水36-1氣田新增探明儲量順利通過中國政府有關部門評審備案，天然氣探明地質儲量超1,000億立方米，是全球首個海上超深水超淺層大型氣田，打開了深水勘探新的領域。

陵水36-1氣田位於瓊東南盆地中央坳陷南部，所處海域平均水深約1,500米，氣藏地層埋深210米，屬於典型的超深水超淺埋藏氣田。經測試，平均日產天然氣無阻流量超1,000萬立方米。

中國海油深耕南海海域，已在鶯歌海、瓊東南和珠江口三大盆地陸續發現了東方1-1、荔灣3-1、陵水17-2、寶島21-1和陵水36-1等大型氣田，累計天然氣探明地質儲量超萬億立方米，中國海油「南海萬億大氣區」建設從藍圖走向現實。

公司總地質師徐長貴先生表示：「超淺層氣是深水區極為重要的油氣資源，但長期以來具有埋藏超淺保存難、遠離烴源充注難、地層疏鬆鑽完井難等世界級難題。中國海油創新思路、攻堅克難，通過對淺層氣成藏機理和工程作業關鍵技術系統攻關，成功發現陵水36-1千億方大氣田，展示了南海海域超深水超淺埋藏氣藏領域勘探開發的廣闊前景。」

公司首席執行官兼總裁周心懷先生表示：「超深水超淺層天然氣田的發現，是『南海萬億大氣區』建設的關鍵一筆。『南海萬億大氣區』的建成，充分體現了中國海油人在南海近40年勘探工作取得的豐碩成果，是中國海油扎實推進新一輪找礦突破戰略行動的生動實踐。中國海油未來將為市場提供更多清潔、穩定的能源供應，促進社會經濟綠色低碳發展。」

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