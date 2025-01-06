保協推出免費3分「道德或規例」CPD課程

保協會長袁寶潔隨後宣布，保協將在2025年為所有會員免費提供3分的道德或規例CPD課程。袁會長表示，這項舉措旨在提升同業的專業道德和合規意識，推動業界達到更高的標準，並幫助同業更好地應對行業挑戰。她強調，此次舉措的目的是回應並關注保監局對業界有關道德或規例的認知標準、推動業界對道德或規例知識的統一理解，以及致力讓保協成為保險行業專業標準和道德操守的領航者。

保協CPD主席謝倩昕簡介了2025年保協CPD課程的具體安排。總共提供15分的CPD課程，包含3分免費的道德CPD課程，另外12分課程則以優惠價提供給會員。課程內容涵蓋公司法、稅務、性格類型、積金、誠信與法規等，並提供不同類型的學分認證，包括MPF核心、MPF非核心及IA學分。課程將於2025年2月20日、2月25日和2月27日通過Zoom線上進行。

發布會的最後，陳頌琳感謝各位同業和媒體的參與，表示保協將繼續積極為行業發聲，並努力舉辦高質素的CPD課程。她呼籲各會員盡快報名參加2025年保協CPD課程，並歡迎未入會的同業加入保協，盡享CPD課程的安排。保協期待與業界同仁攜手，共同推動保險業的進步與發展。

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香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近12,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

「保協」官網: https://www.luahk.org/

SOURCE 香港人壽保險從業員協會