順豐同城「五一」期間全場景訂單量增50% 抖音訂單量增近2倍

即配需求與消費市場相互促進

香港2024年5月9日 /美通社/ -- 內地「五一」長假期剛剛落幕，國內出遊人次及消費大幅增長，即時配送服務平台及供應商起了不可忽視的支撐作用。中國最大的第三方實時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，「五一」期間其全場景業務訂單量按年增長50%，其中茶飲品類和商超便利即配需求持續火熱，茶飲、商超便利等訂單量按年增長逾1倍，來自抖音生態內的訂單量按年增長近200%。順豐同城提供高效及彈性運力，智能調配並提升品牌在訂單高峰期的物流履約能力，協力商家應對消費者多元化需求。

假日經濟活力澎湃，新茶飲市場迎來爆發式增長，多家新茶飲品牌門店銷量錄得倍增，多地景區門店甚至出現爆單情況。順豐同城數據顯示，「五一」假期茶飲單量實現翻倍增長。集團作為霸王茶姬、茉莉奶白等多家新茶飲品牌的配送合作夥伴，基於全平台一站式配送，通過多元運力體系及智能調度系統，在勞動節假期這類節假日等高峰時段也能快速響應，有效應對爆單壓力。

「五一」假期期間，民眾出遊消費迎來多個全新趨勢，「鬆弛遊」、「落地買」及「及時達」等消費行為比例大增。順豐同城數據顯示，「五一」期間商超便利單量同比增長逾1倍，美妝用品以及應急醫藥配送單量也同比實現高雙位數增長。今年空包出門，到地購買所需物品是消費者出遊的另一趨勢。順豐同城C端「取、送、買、辦」的完善產品體系極速響應，協助遊客靈活解決了行李取送、特產代買、網紅餐廳排隊等各類需求。

越來越遊客透過抖音生活服務，在當地享受多元化本地生活服務及消費體驗。順豐同城已全面接入抖音外賣、抖音超市小時達等到家場景，同時也有針對直播電商即配的一站式解決方案，「五一」期間承接單量同比增長近200%。

今年「五一」國內遊內部結構亦呈現新趨勢，「縣域遊」流量明顯增加，特別是更具性價比的小城市、縣域和鄉村，因而受惠於實現強勁增長。順豐同城在全國縣城覆蓋已超1000城，覆蓋率達60%，在貴州黔東南、浙江金華、嘉興、湖北潛江、新疆喀什等地區的單量更按年實現數以倍計式增長。

此外，順豐同城為快遞企業和物流服務商提供「最後一公里」業務，包括多元轉運和上門攬派服務，助力傳統物流提速。針對假期亦有不少消費者選擇在家，順豐同城通過助力傳統快遞各環節提速，從而幫助在家的消費者更迅速獲取心儀商品。數據顯示，順豐同城於「五一」期間最後一公里配送業務訂單量按年實現高雙位數增長，帶來便利消費體驗。

「五一」黃金周作為傳統出行與消費重要節點，備受廣大消費者與商家關注。隨着假日經濟持續火熱與即配需求的不斷攀升，即配行業與消費市場的相互促進效應愈發顯著。順豐同城提供高品質配送服務，提升消費者出行體驗、助推商家節假日業務增長，同時為第三方即時配送服務市場長遠發展帶來了更大的活力與勢能。集團將繼續致力實現「讓更多人享受零距離美好生活」的企業使命，務求高質量增長及盈利提升，穩中求進，為集團股東、投資者帶來更大的價值回報。

SOURCE 順豐同城