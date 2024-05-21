卡西歐以全新「天空大海」概念為靈感慶祝制表50周年

東京2024年5月21日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd)今天宣布推出五款全新「Sky and Sea」（天空大海）表款，涵蓋旗下五個手表品牌 -- Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK和BABY-G，以此紀念卡西歐手表誕生50周年。設計主題以藍色和金色為主色調，讓人聯想到照亮天空和大海的耀眼光芒。

卡西歐於1974年推出Casiotron QW02，從此進入鍾表業。作為世界上第一款帶有自動日歷功能的數字手表，Casiotron以全自動腕表的概念為基礎，不僅能顯示小時、分鍾和秒鍾，還能准確顯示月份、日期和星期。有了如此此驕人的開端，卡西歐秉承對實用性的追求，不斷推出先進的功能，包括標准時間無線電波接收、Mobile Link連接和太陽能充電等功能，同時還開發了與眾不同的鍾表品牌，以滿足不同的生活方式需求。