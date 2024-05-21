卡西歐以全新「天空大海」概念為靈感慶祝制表50周年

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卡西歐計算機株式會社

21 5月, 2024, 09:00 CST

東京2024年5月21日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd)今天宣布推出五款全新「Sky and Sea」（天空大海）表款，涵蓋旗下五個手表品牌 -- Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK和BABY-G，以此紀念卡西歐手表誕生50周年。設計主題以藍色和金色為主色調，讓人聯想到照亮天空和大海的耀眼光芒。

卡西歐於1974年推出Casiotron QW02，從此進入鍾表業。作為世界上第一款帶有自動日歷功能的數字手表，Casiotron以全自動腕表的概念為基礎，不僅能顯示小時、分鍾和秒鍾，還能准確顯示月份、日期和星期。有了如此此驕人的開端，卡西歐秉承對實用性的追求，不斷推出先進的功能，包括標准時間無線電波接收、Mobile Link連接和太陽能充電等功能，同時還開發了與眾不同的鍾表品牌，以滿足不同的生活方式需求。

From left: BGA-S290SS, GMW-B5000SS, TRN-50SS, PRW-61SS, and ECB-2000SS
From left: BGA-S290SS, GMW-B5000SS, TRN-50SS, PRW-61SS, and ECB-2000SS
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卡西歐以「Sky and Sea」為理念，推出了五個品牌的新款手表，以此紀念卡西歐手表誕生50周年。每款新表都基於卡西歐領先品牌中一款廣受歡迎的設計，它們都有一個共同的設計主題，以藍色和金色為主色調，讓人聯想到海天一色、流光溢彩的景象。這是卡西歐首次以共同的主題推出五個不同品牌的手表。

「Sky and Sea」的設計主題令人聯想到寬廣無垠但又變化萬千的天空與大海，表達了卡西歐在公司最初的全自動腕表概念基礎上不斷創新的承諾。

所有五款腕表均采用了環保設計，包括可將太陽光和熒光燈轉化為能量為所有腕表功能供電的Tough Solar充電系統，以及使用可回收材料制成的特殊包裝。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社

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