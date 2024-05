Casio Rayakan Hari Jadi Merek Jam Tangannya yang Ke-50, Terinspirasi dari Konsep Desain Baru "Sky and Sea"

TOKYO, 21 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini meluncurkan lima jam tangan terbaru dengan model "Sky and Sea" dari sejumlah mereknya— Casiotron, G-SHOCK, EDIFICE, PRO TREK, dan BABY-G. Lewat lima produk terbaru ini, Casio Computer merayakan hari jadi merek jam tangan Casio ke-50. Nuansa desain jam tangan tersebut menampilkan warna biru dan emas yang menyerupai kilau cahaya langit dan laut.